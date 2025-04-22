美國防疫專家佛奇 疫情期間財富翻倍

外媒披露，前美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇在2019年初至2023年底淨資產，從約760萬美元（約新台幣2.4億元）飆升至1500萬美元（約新台幣4.8億元）。（路透資料照）

2025/04/22 12:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇在2019年初至2023年底淨資產，從約760萬美元（約新台幣2.4億元）飆升至1500萬美元（約新台幣4.8億元），據監督組織「公開帳簿（Open The Books）」所公開財務揭露文件內容指出，佛奇在新冠肺炎（COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎）疫情流行期間與退休後收入大幅度增長，引發外界關注與爭議。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，現年84歲佛奇曾掌管美國國家過敏與傳染病研究所，在2023年1月正式退休，紀錄顯示，他的首年退休收入已經超過350萬美元（約新台幣1.1億元），在政府工作的最後1年薪資為48萬654美元（約新台幣1542萬元），為當時薪資最高的政府官員之一。監督組織「公開帳簿」執行長哈特（John Hart ）說，「在最惡劣的新冠疫情封鎖期間，佛奇的資產飆升，然家庭與小商家卻苦撐」。

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佛奇在2023年期間，從演講、活動與獎項中獲得超過115萬美元（約新台幣3691萬元）收入，包括收取多筆高達6位數的款項，然來源未明，還有在連鎖藥品協會、美國健康保險計畫協會等不同場合發表演說，並參加資產管理公司WorldQuant與日本醫學大會等活動。

另，佛奇於2023年將個人自傳以近500萬美元（約新台幣1.6億元）售出，這本書於2024年6月上市，同年7月7月受聘為喬治城大學特聘教授，並獲哥倫比亞大學5萬美元（約新台幣160萬元）卡德隆獎、美國國家醫學林哈德獎4萬美元（約新台幣128萬元）獎金。佛奇的妻子、國家衛生研究院生物倫理部門主管葛瑞迪（Dr. Christine Grady），2023年年薪約為24萬3749美元（約新台幣782萬元），直至近期才離職。

報導提到，白宮18日公布新版疫情網站Covid.gov，內容改為宣揚該病毒外洩自中國實驗室此一美國總統川普總統堅稱但學理上具有爭議性的理論，網站點名佛奇偏向宣揚新冠病毒是自然起源的論調。

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