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    也愛微醺？ 野外黑猩猩分享「含酒精」果實畫面曝光

    英國科學家近日首度拍攝到野生黑猩猩分享含酒精的發酵果實，這項新發現或許能為探討人類節慶與社交行為的演化起源，提供新的線索。示意圖。（美聯社）

    英國科學家近日首度拍攝到野生黑猩猩分享含酒精的發酵果實，這項新發現或許能為探討人類節慶與社交行為的演化起源，提供新的線索。示意圖。（美聯社）

    2025/04/22 12:38

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在野外有些動物會食用發酵水果，而這些果實中往往含有微量酒精。英國科學家近日首度拍攝到野生黑猩猩分享含酒精的發酵果實，這項新發現或許能為探討人類節慶與社交行為的演化起源，提供新的線索。

    綜合外媒報導，據《當代生物學》（Current Biology）期刊報導，英國艾希特大學（University of Exeter）研究團隊在西非幾內亞比索的坎塔赫茲國家公園（Cantanhez National Park），記錄到黑猩猩在10次不同情境中，彼此分享發酵過的非洲麵包果。這些果實酒精濃度最高可達0.61%，雖遠低於啤酒或葡萄酒，但黑猩猩飲食中有6到8成來自水果，研究人員指出，長期下來可能累積攝入可觀的酒精量，「類似人類啜飲淡啤酒」。

    艾希特大學生態與保育中心的鮑蘭（Anna Bowland）表示：「人類飲用酒精會刺激多巴胺與內啡肽分泌，產生愉悅與放鬆感。透過節慶等儀式共享酒精，有助於促進與鞏固社會關係。」研究團隊觀察到，各年齡與性別的黑猩猩都有分享行為。其中，2隻被命名為「奇普」（Chip）與「阿蒂」（Até）的成年雌性黑猩猩，甚至特意忽略體積較大的未發酵果實，選擇已經發酵的小果實。

    另一名參與研究的霍金斯（Kimberley Hockings）指出，黑猩猩並不常分享食物，因此這次分享含酒精果實的行為極可能具有深層意涵。她強調，雖然此行為新奇有趣，但黑猩猩攝取的酒精量並不足以讓牠們「喝醉」，否則對牠們在野外的生存將構成風險。

    事實上，霍金斯早在2015年就曾發表研究，記錄黑猩猩偷飲人類釀造的棕櫚汁酒，當中有些個體甚至出現「醉態」。她指出，這類行為可能代表節慶文化在演化過程中的早期階段，也可能暗示人類節慶的起源，與我們與黑猩猩所共享的祖先有關。

    此外，近期一項分子研究顯示，非洲猿類的共同祖先具有強化乙醇代謝的能力，進一步佐證靈長類攝取發酵果實行為的歷史可能極其久遠。此次研究則是首次透過影像方式，記錄到野生黑猩猩分享「含酒精」果實的實例，為解讀人類社會互動的演化奠定重要基礎。

    霍金斯最後補充，目前雖然相關觀察樣本仍有限，但已足以促成未來「爆發性」的後續研究。她指出，接下來應深入探討黑猩猩是否會有意尋找含酒精果實，以及牠們的酒精代謝機制為何。

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