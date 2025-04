也愛微醺？ 野外黑猩猩分享「含酒精」果實畫面曝光

2025/04/22 12:38

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕在野外有些動物會食用發酵水果,而這些果實中往往含有微量酒精。英國科學家近日首度拍攝到野生黑猩猩分享含酒精的發酵果實,這項新發現或許能為探討人類節慶與社交行為的演化起源,提供新的線索。

綜合外媒報導,據《當代生物學》(Current Biology)期刊報導,英國艾希特大學(University of Exeter)研究團隊在西非幾內亞比索的坎塔赫茲國家公園(Cantanhez National Park),記錄到黑猩猩在10次不同情境中,彼此分享發酵過的非洲麵包果。這些果實酒精濃度最高可達0.61%,雖遠低於啤酒或葡萄酒,但黑猩猩飲食中有6到8成來自水果,研究人員指出,長期下來可能累積攝入可觀的酒精量,「類似人類啜飲淡啤酒」。

艾希特大學生態與保育中心的鮑蘭(Anna Bowland)表示:「人類飲用酒精會刺激多巴胺與內啡肽分泌,產生愉悅與放鬆感。透過節慶等儀式共享酒精,有助於促進與鞏固社會關係。」研究團隊觀察到,各年齡與性別的黑猩猩都有分享行為。其中,2隻被命名為「奇普」(Chip)與「阿蒂」(Até)的成年雌性黑猩猩,甚至特意忽略體積較大的未發酵果實,選擇已經發酵的小果實。

另一名參與研究的霍金斯(Kimberley Hockings)指出,黑猩猩並不常分享食物,因此這次分享含酒精果實的行為極可能具有深層意涵。她強調,雖然此行為新奇有趣,但黑猩猩攝取的酒精量並不足以讓牠們「喝醉」,否則對牠們在野外的生存將構成風險。

事實上,霍金斯早在2015年就曾發表研究,記錄黑猩猩偷飲人類釀造的棕櫚汁酒,當中有些個體甚至出現「醉態」。她指出,這類行為可能代表節慶文化在演化過程中的早期階段,也可能暗示人類節慶的起源,與我們與黑猩猩所共享的祖先有關。

此外,近期一項分子研究顯示,非洲猿類的共同祖先具有強化乙醇代謝的能力,進一步佐證靈長類攝取發酵果實行為的歷史可能極其久遠。此次研究則是首次透過影像方式,記錄到野生黑猩猩分享「含酒精」果實的實例,為解讀人類社會互動的演化奠定重要基礎。

霍金斯最後補充,目前雖然相關觀察樣本仍有限,但已足以促成未來「爆發性」的後續研究。她指出,接下來應深入探討黑猩猩是否會有意尋找含酒精果實,以及牠們的酒精代謝機制為何。

