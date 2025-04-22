美國宣布淘汰人工色素！數千兒童食品恐面臨「大改造」

美國衛生與公眾服務部計劃逐步淘汰食品供應中的石油基合成色素。（法新社）

2025/04/22 12:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生與公眾服務部（HHS）計劃逐步淘汰食品供應中的石油基合成色素，預料將對數千種針對兒童設計的產品帶來深遠影響。此舉被視為拜登政府推動公共健康的重要一步。

綜合外媒報導，HHS與食品藥物管理局（FDA）預計將正式宣布該計畫，衛生部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）將於週二的新聞發布會上說明細節。甘迺迪在與川普聯手參選期間，便承諾將致力於剷除食品中的人工色素。他在任命聽證會中重申此承諾，並在三月的一場與食品業高層的閉門會議中明確表態，期望於任期結束前全面淘汰這些添加劑。

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拜登政府早在今年1月已宣布禁止使用被廣泛應用的「紅色3號」（Red 3）色素。FDA指出，研究顯示該成分可能導致實驗鼠罹癌，相關禁令將於2027年正式生效。甘迺迪對此表示支持，並進一步承諾將針對其他仍被允許使用於穀類、糖果及飲料的人工色素展開行動。

目前FDA核准的36種色素添加劑中，有9種屬於石油基合成色素，包括常見於糖果與烘焙食品的「藍色1號」、應用於汽水與寵物食品的「紅色40號」，以及廣泛使用於飲料與糕點的「黃色6號」。

專家指出，這些色素雖能讓超加工食品更具吸引力，但對人體健康無實質益處。哈佛大學營養學教授曼德（Jerold Mande）指出，色素促進過度食用，進而加劇肥胖問題。紐約大學營養學榮譽教授內斯特爾（Marion Nestle）則直言，這些色素「除了美觀，毫無必要」。她舉例，加拿大家樂氏（Kellogg）為旗下「水果圈圈」穀物使用天然的胡蘿蔔與西瓜汁上色，反觀美國版本仍採人工色素。

多項研究亦指出，部分人工色素可能與兒童行為問題有關，尤其是對有注意力缺陷過動症（ADHD）風險的兒童影響較大。歐盟、澳洲與日本等國早已禁止或限制某些染料使用，美國部分州也開始採取行動，包括西維吉尼亞州上月禁用七種染料，加州去年也禁止在公立學校餐點中使用六種染料。

不過，業界對此表達反對。代表糖果與口香糖製造商的美國糖果協會（National Confectioners Association）警告，新規定可能推高食品雜貨價格，並導致商品選擇減少。

前FDA官員、現任公共利益科學中心主席盧里（Peter Lurie）則反駁道，人工色素僅是讓食品公司獲利的手段。他強調，「食品供應中根本不需要合成染料，去除它們不會對任何人造成傷害。」

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