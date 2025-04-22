為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    賺翻！店員拿錯刮刮樂 美國男喜中3248萬元大獎

    美國密西根州男子買刮刮樂時店員拿錯款式，將錯就錯收下後竟刮出100萬美元。（美聯社）

    美國密西根州男子買刮刮樂時店員拿錯款式，將錯就錯收下後竟刮出100萬美元。（美聯社）

    2025/04/22 11:05

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太好運了！美國密西根州范布倫郡（Van Buren County）1名45歲男子，近日去買刮刮樂時店員拿錯款式，沒想到他將錯就錯收下後竟然刮出100萬美元（約新台幣3248萬元）大獎。

    《UPI》報導，這名幸運男子透露，他當時去范布倫郡郡治波波（Paw Paw）南卡拉馬祖街（South Kalamazoo Street）的加油站商店Speedway消費，他有時會玩Major Cashword刮刮樂，那天則要求店員拿其他款換換口味。

    不過，店員還是拿了Major Cashword刮刮樂給他，在發現錯誤後，店員本來想要拿回來換掉，但男子決定就買這張了，帶回家隔天刮開後由妻子使用APP掃描條碼，男子旋即在手機螢幕上驚見他中了100萬美元，當下差點喘不過氣。

    男子透露，在發現自己中大獎後，他便把刮刮樂放在罐子裡埋到地下，避免在領獎前出了什麼意外。他前往彩券中心兌獎時，打算把獎金用在償還房貸、存退休金、支付日常帳單等方面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播