賺翻！店員拿錯刮刮樂 美國男喜中3248萬元大獎

美國密西根州男子買刮刮樂時店員拿錯款式，將錯就錯收下後竟刮出100萬美元。（美聯社）

2025/04/22 11:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太好運了！美國密西根州范布倫郡（Van Buren County）1名45歲男子，近日去買刮刮樂時店員拿錯款式，沒想到他將錯就錯收下後竟然刮出100萬美元（約新台幣3248萬元）大獎。

據《UPI》報導，這名幸運男子透露，他當時去范布倫郡郡治波波（Paw Paw）南卡拉馬祖街（South Kalamazoo Street）的加油站商店Speedway消費，他有時會玩Major Cashword刮刮樂，那天則要求店員拿其他款換換口味。

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不過，店員還是拿了Major Cashword刮刮樂給他，在發現錯誤後，店員本來想要拿回來換掉，但男子決定就買這張了，帶回家隔天刮開後由妻子使用APP掃描條碼，男子旋即在手機螢幕上驚見他中了100萬美元，當下差點喘不過氣。

男子透露，在發現自己中大獎後，他便把刮刮樂放在罐子裡埋到地下，避免在領獎前出了什麼意外。他前往彩券中心兌獎時，打算把獎金用在償還房貸、存退休金、支付日常帳單等方面。

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