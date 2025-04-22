為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍再傳人事震盪 女指揮官未掛元首照片遭停職

    遭停職的麥考伊堡駐軍指揮官謝拉米雷斯上校。（圖：美國陸軍）

    遭停職的麥考伊堡駐軍指揮官謝拉米雷斯上校。（圖：美國陸軍）

    2025/04/22 10:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國威斯康辛州麥考伊堡 （Fort McCoy） 陸軍基地指揮官，因基地內展示指揮鏈的看板未懸掛總統川普、副總統范斯及國防部長赫格斯照片，而遭到停職。軍方強調停職非因不當行為，但已展開調查。

    福斯新聞網 （Fox News） 報導，遭停職的是麥考伊堡駐軍指揮官謝拉米雷斯上校（Col. Sheyla Baez Ramirez）。美國陸軍預備役司令部發布聲明指出，此停職「與任何不當行為無關」，並表示在事件審查期間，無法提供更多細節。國防部長赫格斯本人週日則在社群平台 X 上轉發了相關消息，證實此事。

    此爭議源於基地內一面展示指揮系統的看板，原本應掛上總統、副總統及國防部長照片的欄位卻是空的。事件曝光後，國防部隨即宣布介入調查原因。根據國防部快速反應帳號在 X 平台發布的最新照片顯示，看板上空缺的相框如今已被補上照片，並註明「我們已修正！同時已展開調查釐清事發經過」。

    拉米雷斯上校於去年七月接任麥考伊堡駐軍指揮官。在此之前，她曾擔任美國陸軍情報暨安全司令部預備役計畫主任，並在陸軍及陸軍預備役擔任過多項職務。

    這次事件發生在美國軍方近期一系列高層人事異動的背景下。本月稍早，五角大廈解除了格陵蘭皮圖菲克太空軍基地（Pituffik Space Force Base）指揮官邁爾斯上校（Col. Susannah Meyers）的職務，理由是她「損及」（undermined）了副總統范斯。邁爾斯在范斯三月底訪問基地後，曾向基地人員發送電子郵件，表示范斯提及的美國政府關切事項「未能反映皮圖菲克太空基地的狀況」，並稱對訪問期間的言行及其影響進行了反思。

    美國太空軍公開聲明指出，解除邁爾斯的指揮權是「因為對其領導能力失去信心」，並強調指揮官應恪守最高行為標準，尤其是在履行職責時保持非黨派立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播