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    日本街頭現「假基地台」！ 一連秒收中文詐騙簡訊、訊號異常

    近日有台灣遊客到日本東京旅遊時，收到疑似由假基地台發送的釣魚簡訊。（讀者提供）

    近日有台灣遊客到日本東京旅遊時，收到疑似由假基地台發送的釣魚簡訊。（讀者提供）

    2025/04/22 11:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手法層出不窮！日本東京、大阪等大都市地區近期出現「假基地台」的新型詐騙手法。手機一旦連上這些偽造的基地台，不僅會發生訊號異常，還可能收到含有釣魚連結的詐騙簡訊，試圖引導民眾走入詐騙陷阱。

    綜合日媒報導，這些假冒的行動基地台透過非法手段，利用已停用的頻段發射電波，干擾正常的電信訊號，並大規模發送SMS詐騙簡訊，包括偽裝成銀行或信用卡公司通知的釣魚訊息，引誘點擊惡意網站。

    這波詐騙可能專挑訪日外國人下手，特別是使用資安防護力較弱的舊款手機者，甚至傳出部分手機已被竊取個資。民眾若發現手機訊號突然斷線、接收可疑簡訊，務必提高警覺。

    本月12日及13日，各大社群平台出現當地民眾及外國遊客遭遇假基地台的討論，包括可疑車輛搭載發射設備的照片，以及假冒成信用卡公司發送的中文詐騙簡訊，疑似是針對外國觀光客設計。

    對此，日本總務大臣村上誠一郎15日表示，總務省已與電信業者展開調查，將嚴正處理此類違法行為。各大電信業者也回應，已掌握相關異常活動，並持續強化偵測與防範機制。

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