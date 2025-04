慶祝教宗之死？ 美極右翼議員發「邪惡被上帝擊敗」貼文引公憤

2025/04/22 11:08

〔即時新聞/綜合報導〕教宗方濟各昨(21)日以88歲高齡辭世,美國極右翼共和黨眾議員馬喬麗·泰勒·葛林(Marjorie Taylor Greene)隨後在社群平台X發出一則模糊不清的貼文,瞬間引爆輿論風暴,被批毫無同理心、言語充滿不敬。

綜合外媒報導,葛林在教宗辭世消息傳出不久後,在X上寫下:「今天全球領導層發生了重大轉變。邪惡正被上帝之手擊敗。」由於她並未明確指涉對象,網友普遍解讀她此言意在影射教宗,引發強烈反彈。根據梵蒂岡新聞辦公室聲明,教宗方濟各於復活節星期一因中風引發心臟衰竭辭世。同一天,世界經濟論壇(WEF)創辦人史瓦布(Klaus Schwab)也宣布卸下領導職務,結束長達50年的董事會主席任期。兩大國際人物同日卸任或離世,使葛林的貼文更添爭議。

許多網友認為,葛林言論是在「慶祝」教宗的逝世。一位網友痛批:「她看似在為教宗去世而喝采,這對她來說已是新的道德低點。」另一則留言則諷刺指出:「他倡導反貧困、移民改革、對抗氣候變遷。這樣的人居然被她稱為邪惡,真是顛倒黑白。」

雖然多數輿論譴責其不敬,但仍有部分支持者認為葛林的貼文是針對史瓦布的卸任,並非針對教宗。作為世界經濟論壇的長年批評者,葛林曾在2022年競選影片中,強烈抨擊WEF推動「全球主義政策」,指其危害美國主權與安全。

這也並非葛林首次對天主教會發表爭議性言論。這位川普的忠實盟友曾公開指控天主教會遭「撒旦掌控」,並將其協助無證移民的政策視為「惡魔的工具」。2022年,她在一場訪談中聲稱教會的慈善行動是「撒旦控制教會的表現」,此番言論招致天主教組織的嚴厲譴責。

包括美國天主教聯盟在內的多個宗教團體均認為葛林的言論帶有「反天主教」與「煽動性」,要求她公開道歉。面對批評,葛林不但未退讓,反而聲稱自己是在捍衛基督教價值,反對宗教機構從事政治活動。

身為福音派新教徒的葛林自稱「出生於教會」,童年曾信奉天主教,但最終選擇離開。她解釋,原因是無法信任教會領導者能保護孩子免受戀童癖神職人員的傷害,指控天主教會多年來飽受性侵醜聞所苦。

與此同時,教宗方濟各的辭世引發全球哀悼。他生前最後一次公開亮相,是在復活節主日於聖彼得大教堂向信眾致意,並發表傳統的復活節祝福。據報導,他在病逝前仍於梵蒂岡接見了美國副總統范斯(JD Vance)。

白宮已發布官方聲明悼念教宗,川普也於Truth Social上發文致敬,並下令全美降半旗表達哀悼之意。

