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    慶祝教宗之死？ 美極右翼議員發「邪惡被上帝擊敗」貼文引公憤

    教宗方濟各昨日以88歲高齡辭世，美國極右翼共和黨眾議員馬喬麗·泰勒·葛林隨後在社群平台X發出一則模糊不清的貼文，瞬間引爆輿論風暴，被批毫無同理心、言語充滿不敬。（歐新社，本報合成）

    教宗方濟各昨日以88歲高齡辭世，美國極右翼共和黨眾議員馬喬麗·泰勒·葛林隨後在社群平台X發出一則模糊不清的貼文，瞬間引爆輿論風暴，被批毫無同理心、言語充滿不敬。（歐新社，本報合成）

    2025/04/22 11:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各昨（21）日以88歲高齡辭世，美國極右翼共和黨眾議員馬喬麗·泰勒·葛林（Marjorie Taylor Greene）隨後在社群平台X發出一則模糊不清的貼文，瞬間引爆輿論風暴，被批毫無同理心、言語充滿不敬。

    綜合外媒報導，葛林在教宗辭世消息傳出不久後，在X上寫下：「今天全球領導層發生了重大轉變。邪惡正被上帝之手擊敗。」由於她並未明確指涉對象，網友普遍解讀她此言意在影射教宗，引發強烈反彈。根據梵蒂岡新聞辦公室聲明，教宗方濟各於復活節星期一因中風引發心臟衰竭辭世。同一天，世界經濟論壇（WEF）創辦人史瓦布（Klaus Schwab）也宣布卸下領導職務，結束長達50年的董事會主席任期。兩大國際人物同日卸任或離世，使葛林的貼文更添爭議。

    許多網友認為，葛林言論是在「慶祝」教宗的逝世。一位網友痛批：「她看似在為教宗去世而喝采，這對她來說已是新的道德低點。」另一則留言則諷刺指出：「他倡導反貧困、移民改革、對抗氣候變遷。這樣的人居然被她稱為邪惡，真是顛倒黑白。」

    雖然多數輿論譴責其不敬，但仍有部分支持者認為葛林的貼文是針對史瓦布的卸任，並非針對教宗。作為世界經濟論壇的長年批評者，葛林曾在2022年競選影片中，強烈抨擊WEF推動「全球主義政策」，指其危害美國主權與安全。

    這也並非葛林首次對天主教會發表爭議性言論。這位川普的忠實盟友曾公開指控天主教會遭「撒旦掌控」，並將其協助無證移民的政策視為「惡魔的工具」。2022年，她在一場訪談中聲稱教會的慈善行動是「撒旦控制教會的表現」，此番言論招致天主教組織的嚴厲譴責。

    包括美國天主教聯盟在內的多個宗教團體均認為葛林的言論帶有「反天主教」與「煽動性」，要求她公開道歉。面對批評，葛林不但未退讓，反而聲稱自己是在捍衛基督教價值，反對宗教機構從事政治活動。

    身為福音派新教徒的葛林自稱「出生於教會」，童年曾信奉天主教，但最終選擇離開。她解釋，原因是無法信任教會領導者能保護孩子免受戀童癖神職人員的傷害，指控天主教會多年來飽受性侵醜聞所苦。

    與此同時，教宗方濟各的辭世引發全球哀悼。他生前最後一次公開亮相，是在復活節主日於聖彼得大教堂向信眾致意，並發表傳統的復活節祝福。據報導，他在病逝前仍於梵蒂岡接見了美國副總統范斯（JD Vance）。

    白宮已發布官方聲明悼念教宗，川普也於Truth Social上發文致敬，並下令全美降半旗表達哀悼之意。

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