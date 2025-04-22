被北韓綁架者家屬擬空飄傳單 南韓官民要求取消

南韓被朝綁架者家屬團體計畫於明（23）日到京畿道坡州市臨津閣，以空投傳單投放至北韓的方式表達訴求。空飄氣球示意圖。（法新社）

2025/04/22 10:42

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓被朝綁架者家屬團體計畫於明（23）日到京畿道坡州市臨津閣，以空投傳單投放至北韓的方式表達訴求，此舉引發當地政府機關與民眾不滿，京畿道特別司法警察、坡州市政府和附近居民均要求該團體取消行動，並表示將到現場阻止活動。

據《韓聯社》報導，該團體23日上午11時將在臨津閣向北韓施放10個空飄氣球，每個氣球將懸掛印有6名被北韓綁架的南韓人照片及介紹傳單，不料附近居民強烈反對；坡州市統一村村長李完培（音譯）表示，此舉將引發北韓反制，對當地擴音喊話，並加強對南韓投放氣球，這會嚴重影響當地居民的日常生活，23日當天上午9時30分就會先率領100多名居民到場阻止該團體。坡州市政府也聲明，會派遣60多名公務員到場阻止該民團對北韓空投傳單。京畿北部警察廳將部署500多名警力維持秩序。

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京畿道政府早在2024年10月15日就將緊鄰南北韓邊境的坡州市、金浦市、漣川郡3地劃為危險區，禁止在這些地區向北韓空投傳單等物品。

南韓被北韓綁架者的家屬團體已不是首次計畫空投傳單，2024年10月底該團體就打算進行空投，因京畿道特別司法警察隊和當地居民阻止才取消行動。

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