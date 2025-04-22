宇宙奇景！行星垂直繞行雙星 科幻情節真實上演

藝術家繪製的2M1510系統：兩顆棕矮星以藍色軌道相互繞行，而橙色垂直環形則是推測中行星的極軌道。（圖：ESO/L. Calçada）

2025/04/22 08:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現一個奇特的雙棕矮星系統，其異常運動暗示可能存在一顆行星以近乎垂直的「極軌道」（polar orbit）繞行。此發現為首次觀測到此類組態的有力證據，猶如科幻小說情節真實上演。

科學媒體《IFLScience》報導，這個編號2M1510的系統由兩顆棕矮星（brown dwarfs）組成，它們是質量不足以成為真正恆星的天體。2018年天文學家發現這對罕見的食雙星（eclipsing binary system）時，就注意到其相互繞行的軌道運動方式出現異常。

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關鍵線索在於它們橢圓軌道的「進動」（precession），也就是軌道指向隨時間改變。研究主要作者、英國伯明罕大學研究生貝克羅夫特（Thomas Baycroft）指出，不同於一般行星軌道與公轉同向的「順行進動」（prograde precession），2M1510系統的進動方向卻是相反的「逆行」（retrograde）。

理論上，軌道逆行進動的現象，恰恰可由一個軌道高度傾斜、甚至與雙星平面垂直的天體引起。基於此特徵，科學家們推斷，很可能存在一顆尚未直接觀測到的「極軌道」行星。貝克羅夫特也坦言，雖對此發現感到興奮，但「主要只是希望它確實存在」。

若此行星確實存在，其奇特軌道如何形成仍是個謎。研究團隊推測，它可能形成於一個本就垂直的行星盤（planetary disk），或從一個傾斜軌道逐漸遷移而來。考量雙星質量巨大（約木星35倍），這顆潛在行星很可能是氣態巨行星（gas giant planet）。

目前分析尚無法確定行星的具體性質。研究團隊計劃持續觀測，希望能捕捉下一次「掩星現象」（eclipse），即一顆棕矮星從另一顆前方通過，以獲取更精確軌道數據。此外，歐洲太空總署（ESA）的蓋亞（Gaia）星象測繪衛星數據，也可能提供線索。研究成果已發表於《科學進展》（Science Advances）期刊。

貝克羅夫特表示，太陽系外的行星系統組態多樣，行星繞行雙星曾是科幻小說的構想，如今科學正逐步證實這些奇特組態的可能性，令人振奮。

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