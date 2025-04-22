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    太歲頭上動土？美國土安全部長華府餐敘 皮包連同通行證遭扒

    美國國土安全部長諾姆皮包失竊，特勤局已介入調查。（美聯社）

    美國國土安全部長諾姆皮包失竊，特勤局已介入調查。（美聯社）

    2025/04/22 06:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）驚傳遇上扒手！其皮包21日晚間於華府市中心一家餐廳失竊，內含現金約3000美元（約新台幣9.8萬元）、國土安全部通行證及護照等重要個人物品。

    助理部長麥克勞克林 （Tricia McLaughlin）向美國媒體 NewsNation 證實此事。她表示，諾姆當時正在用餐，竊賊趁機偷走了她的皮包。失竊物品除了高額現金和極其敏感的DHS通行證外，還包括諾姆的護照、駕照、空白支票和鑰匙。

    麥克勞克林解釋，由於適逢復活節假期，諾姆部長正與包含兒孫在內的家人在華府團聚，因此隨身攜帶了這些物品，以便支付家庭活動、晚餐及購買復活節禮物的費用。根據最先報導此事的美國有線電視新聞網 （CNN） 補充，遭竊皮包內還有諾姆部長的個人藥物及化妝包。

    一名執法官員向CNN透露，特勤局（Secret Service）已檢視餐廳的監視器畫面，發現「一名身分不明、戴著醫療口罩的白人男性竊取了她的皮包後離開餐廳」。目前特勤局尚未對外發表評論，全案正由相關單位調查中。這起針對聯邦部會首長的竊案，也引發外界對華府治安及官員維安的關注。

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