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    不聽我的就開除你？以國情報頭子反爆：納坦雅胡逼我監控民眾！

    以色列國家安全局局長巴爾日前向最高法院遞交公開聲明，表示他遭納坦雅胡報復性解職。（路透社）

    以色列國家安全局局長巴爾日前向最高法院遞交公開聲明，表示他遭納坦雅胡報復性解職。（路透社）

    2025/04/21 23:40

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列政治圈再爆內幕！國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）日前向最高法院遞交聲明，痛批總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）企圖開除他，並非因為工作失誤，而是因為他「不聽話」。他直指，總理不只要求他監控反政府示威群眾，還明示「如果發生憲政危機，你要聽我的，不要聽最高法院的」，掀起國內輿論震撼彈。

    綜合外媒報導，巴爾爆料，從2024年11月起，他與納坦雅胡關係惡化，起因包括他拒絕配合總理辦公室，例如幫納坦雅胡作假證詞，或以「國家安全」當藉口幫納坦雅胡逃避出庭作證──納坦雅胡目前正因貪汙、詐欺與背信等三項罪名遭審判；他還指出，納坦雅胡曾在正式會議後、只有兩人私下時，多次要求他交出抗議領袖個資，甚至調動國家情報資源監控特定民眾。

    納坦雅胡則否認所有指控，強調對巴爾「失去信心」的主因，是他未能預防2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列。但巴爾反駁說，當天凌晨早已發布警戒，總理辦公室也在清晨就被通知。他強調，自己願意承認情報不足，但拒絕背負「沒通報」的黑鍋，痛批這是政治操作與「體制性煽動」。

    目前最高法院已凍結巴爾的解職令，等待後續裁決。巴爾表示，自己將會主動請辭，但這場官司牽涉的是整個國家體制是否淪為個人工具，他才選擇站出來說話。他語帶諷刺表示，情報首長的職責是保護國家，而不是保護某個人的仕途。

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