方濟各辭世》拜登讚「時代領袖」 川普簡短致意：願您安息

美國總統川普（左）2017年5月24日在梵蒂岡與教宗方濟各（右）會晤。（路透）

2025/04/21 21:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）21日以88歲高齡辭世，美國總統川普與前總統拜登表達哀悼。儘管川普與梵蒂岡關係偶有摩擦，他仍在自家社群平台發文：「教宗方濟各，願您安息！願上帝保佑他及所有愛他的人！」

法新社報導，本身是美國史上第二位天主教徒總統的拜登，則在X平台發文，盛讚方濟各是「不同於任何前人的領袖」。他分享與教宗的合照並寫道：「教宗方濟各將作為我們這個時代最具影響力的領袖之一被銘記，我很慶幸曾認識他。」

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同為天主教徒的美國國務卿魯比歐對教宗離世表達「悲痛」，並表示「我們與全球天主教徒一同為教宗靈魂的安息及教會的過渡時期祈禱」。

國會領袖也紛紛致哀。參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）特別提及方濟各「對不幸者的慈悲與關愛」。舒默表示：「他的教宗任期將作為黑暗中的光芒與希望燈塔被記住。我為今日所有哀悼他離世的數十億人祈禱。」

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則稱讚教宗「謙卑地」為窮人服務，並回憶起方濟各2015年在美國國會聯席會議發表的演說，形容那是一場「成功且獲兩黨支持」的活動。

美國前總統拜登（右）2024年6月14日在義大利G7峰會上與教宗方濟各（左）互動。（美聯社）

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