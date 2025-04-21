川普喊話烏俄本週議和 克里姆林宮冷淡回應

川普發文稱希望烏俄本週就達成停火協議，克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）對此不願多加評論。（美聯社）

2025/04/21 21:58

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨（20）日對烏俄喊話，期盼兩國能在這一週達成停火協議，與美國合作「發大財」，克里姆林宮今（21）日回應稱，俄方對於美國拒絕讓烏克蘭加入北約（NATO）的立場感到滿意，但在議和時程議題上不願多加評論。

川普20日在他的社群平台真相社群（Truth Social）發文說：「希望俄羅斯與烏克蘭會在這一週達成協議。然後兩國就能跟欣欣向榮的美國做大生意，發大財！」；川普的烏俄特使凱洛格（Keith Kellogg）同日也強調，烏克蘭「不可能」加入北約。

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《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今日表示：「我們從華府的各層級聽說，烏克蘭的北約資格被排除了。當然，這是一件讓我們滿意的事，也符合我們的立場。」

當被問及川普盼望兩國本週和談的言論時，佩斯科夫回覆：「我現在不想發表任何評論，尤其關於時程表。」

佩斯科夫補充說「普廷總統與俄羅斯方面對於尋求一份和平協議持開放態度。我們會持續與美國方面合作，當然，我們希望這些努力會有結果」。

而關於《彭博》聲稱美國計畫承認俄國對於克里米亞的主權，以促成烏俄和談的報導，佩斯科夫也不願正面回覆，他回答：「尋求和平協議的努力不能也不該在檯面上展現。」

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