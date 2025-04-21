美中關稅戰影響！紐約「台菜」餐館1原因恐倒閉 台網狂吐槽

川普對中加徵145%對等關稅讓不少在美華裔業者直呼吃不消。圖為紐約唐人街街景。（路透）

2025/04/21 21:50

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中關稅貿易戰急遽升溫，目前川普政府對中國進口產品加徵高達145%的對等關稅，一家紐約唐人街（Chinatown）的「台式」餐館業者日向外媒坦言，雖然他們的主打台式料理，但原物料其實都來自中國，這次新關稅讓中國輸美產品價格飆漲，成本壓力直線上升，恐怕得面臨關門危機。

位於紐約曼哈頓多也斯街（Doyers Street）的「武昌好味道」（Taiwan Pork Chop House），主打台式排骨飯、鹽酥雞飯、四神豬肚湯、肉絲炒麵、紅燒牛肉麵等台菜，因為在紐約屬於便宜又好吃的餐館，在當地唐人街相當受歡迎，相傳是名導李安在美國喜愛的店家之一。

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根據英國《金融時報》20日報導，「武昌好味道」的老闆王曉東（Andy Wang）接受採訪時表示，在川普對中國進口商品加徵新關稅措施生效前，他就趕緊搶購所有店內必需品囤貨，好讓營運成本可以穩定維持久一點。他坦言餐館原物料都從中國進口，以前因為從中國採購便宜，餐廳訂價以紐約的標準來說相對實惠，但現在中國商品價格飆漲，有些食材在美國沒有替代品，要嘛就是非常貴，這波關稅措施可能會讓他在紐約開了26年的餐館倒閉。

《金融時報》指出，王曉東的餐館只是紐約成千上萬華裔美國人經營的小商家之一，他們正面對這場堪稱史上最嚴重的美中貿易戰，由其是高度依賴中國產品的業者，打擊特別沉重。《金融時報》還採訪了曼哈頓唐人街、皇后區法拉盛（Flushing）6家華裔人士經營的超市，直指新關稅讓中國製造的商品價格上漲10%至50%不等；美國華人總商會創始人、紐約主要經營東方食品進口的批發商「龍勝行」（Strong America Ltd）老闆鄧龍也向《金融時報》透露，因為美中關稅對峙未來情勢不明朗，他的中國供應商現在已經停止接受新訂單。

《金融時報》提到的台式餐館「武昌好味道」雖主打台菜，但原物料幾乎都從中國進口，且經營者王曉東其實並非台裔，過去武肺疫情期間暫停營業時，他曾接受中國最大僑務網路信息平台「中國橋網」、中媒《第一財經》、港媒《亞洲時報》訪問。由於美國有不少打著台式料理招牌的餐廳，老闆其實都是中國人，用的食材也是中國貨，也因此這篇報導在台灣社群意外掀起討論。

台灣網友紛紛表示，「在唐人街開的『台灣排骨飯食材全來自中國』？全都中國貨的台灣排骨飯，對消費者來說這叫詐欺吧」、「這樣也好意思掛名台灣？」、「賣台灣排骨，食材還從中國進口……」、「用台灣當賣點招攬生意，不敢把中國當招牌怕沒人來，然後進貨用中國貨，沒有中國貨源就哭天搶地，嘴巴上還吃台灣豆腐，噁心」、「不只美國啦，日本也一堆宣稱在賣台灣料理的，其實都是中國人」、「掛羊頭賣狗肉的中國人台式餐館」、「就中國人打著台灣飯館的名號，為什麼不用自己國家的？」

位於紐約曼哈頓多也斯街的「武昌好味道」。（圖擷取自Google Map）

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