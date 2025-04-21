方濟各辭世》拉丁美洲首位教宗 改革立場引發保守派反彈

天主教歷史上首位來自拉丁美洲的教宗方濟各，以謙遜風格與對貧苦大眾的深切關懷，贏得全球信眾的敬愛。（歐新社）

2025/04/21 18:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕天主教歷史上首位來自拉丁美洲的教宗方濟各，以謙遜風格與對貧苦大眾的深切關懷，贏得全球信眾的敬愛。2025年4月21日，他因慢性肺病引發雙側肺炎，在梵蒂岡辭世，享壽88歲，結束了12年充滿挑戰與改革的教宗生涯。

美聯社報導，方濟各2013年當選教宗，首句問候即是平易近人的「晚安」（Buonasera），象徵他不同於前任的親民風格。他強調謙卑而非傲慢，致力為受醜聞與冷漠指控困擾的教會注入新活力。這位阿根廷出身的耶穌會士，將目光投向社會邊緣，熱心關懷難民、窮人及受壓迫者，並多次公開譴責全球金融體系與資本主義的弊病，主張「金錢必須服務，而非統治」。

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他在教會內推動多項改革，雖未改變核心教義，卻以開放態度接納LGBTQ+群體，著名回應「我是誰，能論斷呢？」傳達包容訊息，並呼籲廢除刑罰同性戀的法律。方濟各也改變教會對死刑的立場，稱其在任何情況下均不可接受，並將擁有核武定義為「不道德」。此外，他批准與中國的主教任命協議，訪問阿拉伯半島與伊拉克，促進與穆斯林世界的對話。

生活中，方濟各選擇住在梵蒂岡的聖瑪爾大之家，穿著舊鞋，搭乘小車，親自探訪失業者、病患、無家者，並為教會過去殖民罪行向原住民道歉。他形容教會如戰後野戰醫院，最需治癒創傷、溫暖人心。

然而，他的改革與進步立場也引發保守派強烈反彈，尤其在處理神職人員性侵案時遭遇批評。2018年智利性虐待案的初期失誤成為其最大考驗，儘管後來致歉並推動改革，受害者團體仍認為反應不夠迅速。與保守派的矛盾持續升溫，美國樞機布爾克等人公開反對其政策，甚至被方濟各以財務制裁回應。

方濟各的領導風格與前任本篤十六世截然不同，他推動羅梅洛總主教封聖，並限制傳統拉丁彌撒，強調教會應成為「所有人、所有人、所有人」的避難所，彰顯其包容與慈悲的信念。

這位首位以亞西西聖方濟各命名的教宗，將信仰與慈悲貫穿其一生，深受阿根廷獨裁時期經歷與健康挑戰塑造。他的遺產是試圖將教會帶向更包容、更貼近邊緣群體的方向，儘管內部路線爭議依然存在，但方濟各無疑為天主教會留下了深刻且持久的影響。

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