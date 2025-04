昨日才與教宗面對面會晤 美國副總統范斯發文致哀

2025/04/21 18:07

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕天主教教宗方濟各(Pope Francis)今(21)日逝世,享壽88歲。昨日才與教宗會晤握手的美國副總統范斯(JD Vance)在社交媒體上發文表達哀悼。

范斯在X平台PO文說:「我剛才得知教宗方濟各過世了。我的心與世界各地上百萬愛戴他的基督徒同在。」

請繼續往下閱讀...

范斯又說:「我昨天很開心能見到他,儘管他明顯病得很重。但我將永遠記得他,因為以下那段他在COVID疫情初期的佈道,那真的真的很棒。願上帝讓他的靈魂安息」

梵蒂岡昨日發布聲明稱,范斯與「教宗方濟各有過一次短暫的私人會面……會面持續了數分鐘,以便在復活節互致祝福」。

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days…