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    昨日才與教宗面對面會晤 美國副總統范斯發文致哀

    美國副總統范斯（右2）昨日與天主教教宗方濟各（左1）短暫會晤。（路透）

    美國副總統范斯（右2）昨日與天主教教宗方濟各（左1）短暫會晤。（路透）

    2025/04/21 18:07

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今（21）日逝世，享壽88歲。昨日才與教宗會晤握手的美國副總統范斯（JD Vance）在社交媒體上發文表達哀悼。

    范斯在X平台PO文說：「我剛才得知教宗方濟各過世了。我的心與世界各地上百萬愛戴他的基督徒同在。」

    范斯又說：「我昨天很開心能見到他，儘管他明顯病得很重。但我將永遠記得他，因為以下那段他在COVID疫情初期的佈道，那真的真的很棒。願上帝讓他的靈魂安息」

    梵蒂岡昨日發布聲明稱，范斯與「教宗方濟各有過一次短暫的私人會面……會面持續了數分鐘，以便在復活節互致祝福」。

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