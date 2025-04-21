智利中資電廠工地遇襲！槍手縱火焚毀45輛卡車 定調恐攻

遭攻擊的魯卡韋（Rucalhue）水力發電廠由中國水利電力對外公司（CWE）旗下子公司興建，預計耗資3.5億美元。（歐新社）

2025/04/21 17:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕智利一處興建中的中資水力發電廠工地20日驚傳攻擊事件。警方指出，多名槍手闖入工地，縱火焚毀45輛卡車與重型設備，並造成兩名警衛受傷。智利官員表示，此事件「具有恐怖主義性質」。

法新社報導，事發地點位於智利首都聖地牙哥（Santiago）以南約550公里的比奧比奧河（Biobio River）沿岸。遭攻擊的魯卡韋（Rucalhue）水力發電廠仍在建設階段，由中國水利電力對外有限公司（CWE）旗下的魯卡韋能源公司（Rucalhue Energia Spa）負責興建，總投資額預計達3.5億美元（約合新台幣113.8億元）。

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當地警方負責人米科諾（Renzo Miccono）表示，根據現場警衛描述，持槍攻擊者現身後先是威脅警衛，隨後「便著手焚燒現場所有設備」。初步統計顯示，共有45輛卡車及5部大型推土設備遭燒毀，兩名警衛在過程中受傷。

該發電廠建設計畫一直面臨當地原住民社群的反對，主要擔憂工程可能對環境造成負面影響。

智利安全部長科爾德羅（Luis Cordero）向當地媒體表示，考量攻擊發生的地點與犯案手法，此事件「具有恐怖主義性質」。魯卡韋能源公司則回應，目前仍在評估這次攻擊造成的財物損失金額。

中國外交部發言人郭嘉昆21日在北京的例行記者會上對此攻擊事件表達譴責。他表示，中方已就「採取具體措施保護中國企業項目及人員安全」一事與智利官方進行接觸。郭嘉昆並強調，中方願意與智利方面密切合作，進行相關調查及後續處理工作。

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