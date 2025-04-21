為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美制裁中港官員 中方宣布反制美國國會議員

    美國日前宣布制裁6名中國和香港官員，中國外交部宣布制裁在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員等人。（歐新社資料照）

    美國日前宣布制裁6名中國和香港官員，中國外交部宣布制裁在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員等人。（歐新社資料照）

    2025/04/21 18:48

    〔中央社〕針對美國日前宣布制裁6名中國和香港官員，中國外交部今天回應，美方此舉是干涉中國內政，並宣布制裁在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員等人。

    中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

    郭嘉昆聲稱，美國對中國駐港機構和香港6名官員「濫施非法單邊制裁，干涉香港事務和中國內政」，違反國際法原則和國際關係基本準則；美方在涉港問題上採取的任何「錯誤行徑」，都將遭到中方堅決回擊和對等反制。

    郭嘉昆又說，中方強烈譴責這種「卑劣行徑」，並依據有關規定，決定對在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。

    美國日前宣布制裁6名中國和香港官員。被美方點名制裁的6位官員，包括北京中央駐港國安署長董經緯、香港律政司長林定國、香港警務處長蕭澤頤、香港維護國家安全委員會秘書長區志光、香港警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭。

    這是美國總統川普（Donald Trump）政府對中國打壓香港民主人士，所採取的首波重大懲罰性措施一環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播