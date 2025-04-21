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    川普施壓俄烏本週和解！克里米亞主權、北約夢成關鍵

    負責斡旋的川普特使魏科夫（左）據傳已三度會晤俄總統普廷（右）並稱有進展。圖為兩人4月11日於聖彼得堡會談。（法新社）

    負責斡旋的川普特使魏科夫（左）據傳已三度會晤俄總統普廷（右）並稱有進展。圖為兩人4月11日於聖彼得堡會談。（法新社）

    2025/04/21 16:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》20日報導，川普政府正施壓基輔，要求其本週內回應一份旨在終結烏克蘭戰爭的機密構想。該構想涉及美國可能承認俄羅斯 2014年對克里米亞（Crimea）的併吞，並排除烏克蘭加入北約（NATO），此舉引發高度爭議，也讓基輔陷入兩難。

    西方官員透露，川普政府高層上週四於巴黎向烏克蘭代表提交此方案，目標是促成大致沿現有戰線的停火，並為最終和談鋪路，歐洲官員亦已獲知會。美方期待在本週倫敦舉行的美、烏、歐三方會談中獲得基輔回應，若立場趨同，或將進一步向莫斯科提出。

    然而，接受這些條件對烏克蘭極為困難，因其始終拒絕俄國對領土的法理主張。美國國務院官員澄清，提交的僅是供討論與反饋的「潛在選項清單」，非最終通牒。為增加斡旋力道，美國國務卿魯比歐警告，若數週內核心問題無進展，美國可能暫停調停。

    此方案最核心的讓步，是美國承認俄國併吞克里米亞，這將徹底顛覆美國兩黨政府逾十年的政策。川普首任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）曾嚴詞譴責俄國併吞是「以武力改變他國邊界」，美國國會亦立法反對承認。此外，總統特使凱洛格（Keith Kellogg）也證實，烏克蘭加入北約「不在討論範圍內」。

    其他構想包括將歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）周邊劃為可能由美方控制的中立區。但值得注意的是，該方案並未承認俄國對烏東四區的合法權利，也未要求俄軍撤離。同時，方案不限制烏克蘭軍力規模，也不排除西方持續提供軍援或歐洲部署部隊。魯比歐強調，烏克蘭有權自衛並簽訂任何雙邊協議。

    負責斡旋的川普特使魏科夫（Steve Witkoff）據報導已三度會晤俄總統普廷並稱有進展。與此同時，克里姆林宮持續尋求美國解除制裁並恢復經濟聯繫。烏克蘭先前表示，若俄方跟進願全面停火，但控俄軍在復活節短暫停火期仍持續攻擊。基輔若接受協議將獲何種安全保障，目前仍懸而未決。

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