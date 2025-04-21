昆士蘭上演真實版《玩命關頭》！ 男持槍連劫2車釀1死多傷

澳洲昆士蘭陽光海岸今日中午發生一起連環暴力犯罪事件，一名男子在高速公路上捲入多車追撞事故後，涉嫌開槍打傷一名駕駛，並連續劫持兩輛車輛逃逸，造成一名女子死亡，多人受傷。（圖翻攝自X/@TrueCrimeUpdat）

2025/04/21 16:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭陽光海岸今日中午發生一起連環暴力犯罪事件，一名男子在高速公路上捲入多車追撞事故後，涉嫌開槍打傷一名駕駛，並連續劫持兩輛車輛逃逸，造成一名女子死亡，多人受傷。警方最終在現場附近將嫌犯逮捕。

綜合外媒報導，事件發生在布魯斯高速公路南向棕櫚景附近。當時，一輛紅色保時捷捲入多車連環撞車事故，車上一名女子與一名男子均受傷，其中女子最終傷重不治。警方指出，從保時捷下車的一名男子隨後走向一輛白色雙龍雷斯頓轎車，疑似朝駕駛的手臂開槍後將車劫走逃逸，兩人事前並無認識。

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約半小時後，警方在蘭茲堡靠近林業路附近發現這輛被劫走的雙龍轎車翻覆在路旁。嫌犯隨即在附近再度犯案，持槍威脅一輛正在練習駕駛的灰色馬自達3車內一家三口。雖然此次並未開槍，但嫌犯仍成功劫車並駕駛逃逸。

警方最終在艾爾文路（Elgin Road）附近將嫌犯逮捕，並在車內發現疑似作案用的武器。目前嫌犯身份尚未公布，犯案動機仍在調查中。

昆士蘭警察總督察歐弗蘭（Jason Overland）形容這起事件為「駭人聽聞」，指出案情複雜，涉及三個犯罪現場，需訪談大量目擊者並調閱行車記錄器畫面。布魯斯高速公路南向車道目前在皮格納塔路天橋前封閉，警方呼籲有相關影像的民眾盡快提供線索。

被劫持的馬自達車主一家目前在卡倫德拉警察局協助調查，雖未受身體傷害，但歐弗蘭表示：「遭人持槍威脅要求下車，必然對其心理造成衝擊。」

警方證實，嫌犯目前已被拘留，預計將面臨多項重罪指控。

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