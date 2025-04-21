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    美國遣返者成籌碼？薩爾瓦多提議交換委內瑞拉政治犯 介入區域爭議

    薩爾瓦多CECOT監獄內，關押著近期遭美國遣返的委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」及MS-13嫌疑成員。薩國總統提議用這些人交換委國政治犯。（路透）

    薩爾瓦多CECOT監獄內，關押著近期遭美國遣返的委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」及MS-13嫌疑成員。薩國總統提議用這些人交換委國政治犯。（路透）

    2025/04/21 15:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）20日向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）提出一項引人側目的人道交換協議：願將美國近期遣返至薩國的252名委內瑞拉人悉數送回，以換取委內瑞拉釋放同等數量的政治犯。此舉不僅觸動兩國敏感神經，也折射出美國川普政府強硬移民政策所引發的國內外連鎖反應。

    法新社報導，布格磊透過社群平台X闡述此協議，旨在「百分之百遣返」這些委內瑞拉人，交換條件是馬杜洛從其關押的「數千名政治犯中釋放相同數量」。他特別區分兩類人員，稱被遣返者多涉及已被美國列為恐怖組織的「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）跨國犯罪集團，犯下謀殺、強暴等重罪；相較之下，他認為委內瑞拉的政治犯「未犯任何罪」，僅因反對馬杜洛及其備受爭議的選舉結果而身陷囹圄。

    此提議的直接背景是美國近期的遣返行動。川普政府啟用罕見的1798年《外國敵人法》（Alien Enemies Act），以打擊幫派為由，大規模遣返移民。過去一個多月，近300名移民被送往薩爾瓦多，由美國付費關押在首都郊外以嚴苛著稱的「恐怖主義拘留中心」監獄（CECOT）。此舉在美國國內引發激烈法律攻防，最高法院已於4月19日下令暫緩此類遣返，質疑其合憲性。川普則抨擊反對的法官「軟弱無能」。

    布格磊的交換名單頗為具體，點名希望委內瑞拉釋放的人物包括反對派總統候選人烏魯蒂亞（Edmundo González Urrutia）的女婿、知名記者卡雷尼奧（Roland Carreño）、人權律師聖米格爾（Rocío San Miguel），以及滯留阿根廷駐委大使館的異議人士等。此外，他還要求釋放約50名來自美國、歐洲、中東及拉美的外籍公民。

    美國遣返政策的爭議也體現在具體個案上。馬里蘭州居民基賈西亞（Kilmar Abrego García）因「行政錯誤」被送至CECOT，最高法院已要求政府協助其返美，此事加劇了外界對遣返程序正當性的質疑。

    委內瑞拉方面，自馬杜洛去年宣稱在爭議選舉中勝出後，國內爆發抗議並遭鎮壓，造成數十人死亡，數千人被捕，至今仍有約500人據信在押。布格勒此番提議能否獲得馬杜洛政府的回應，或僅是其外交操作，仍有待觀察。薩爾瓦多外交部表示將就此發出正式外交函件。

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