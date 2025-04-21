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    北京地鐵大叔狂譏「鄰座像乞丐」 女乘客霸氣坐下：不想坐就讓開

    黑衣大叔（左）搭乘北京地鐵時歧視隔壁的灰衣男子，不僅驕傲自稱是1000多人的主管，還持續批評對方像要飯的乞丐。（本報合成，擷取自微博）

    黑衣大叔（左）搭乘北京地鐵時歧視隔壁的灰衣男子，不僅驕傲自稱是1000多人的主管，還持續批評對方像要飯的乞丐。（本報合成，擷取自微博）

    2025/04/21 15:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京地鐵近日出現令人傻眼的鬧劇，一名黑衣大叔嫌棄鄰座乘客不夠乾淨，竟在車廂內不斷口出惡言羞辱對方，誇張言行引發眾怒，不少乘客紛紛開嗆，更有一名女子霸氣站出來直言，要是不願意坐就離開，她願意坐在被罵乘客身邊。

    綜合中媒報導，17日下午6時許，北京地鐵5號線列車上，61歲的趙姓男子因不滿隔壁男乘客的衣服看起來灰灰髒髒的，不停言語攻擊對方像要飯的乞丐，「誰穿這麼髒衣服到這擠來，誰是混蛋」，還說自己底下有1000多名員工，離譜言論讓整節車廂乘客都聽得一清二楚。

    面對無端羞辱，被罵男子冷靜回應自己根本沒碰到對方，也沒坐滿座位，但趙男仍不罷休且持續謾罵。此舉連其他乘客都看不下去，有人拍攝影片記錄，有人當場出聲制止，更有一名正義女子看不下去，表示「你要是不願跟他挨著就別坐這了，我願意跟他挨著」，隨後還輕聲安慰對方。

    事件引發廣泛關注，北京警方19日表示，經調查確認61歲男子趙某峰因座位問題，與鄰座乘客爆發口角並多次出言侮辱，嚴重擾亂車廂秩序，最終依法對其處以行政拘留處罰。

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