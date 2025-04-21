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    韓男不滿樓上住戶發出噪音 在公寓縱火身亡釀6傷

    南韓首爾冠岳區奉天洞公寓遭縱火，警方查出是1名男子縱火不滿樓上住戶噪音憤而犯案。圖為男子犯案前在另一處公寓操作自製噴火器。（圖擷自@X_THE_ISSU「X」帳號）

    南韓首爾冠岳區奉天洞公寓遭縱火，警方查出是1名男子縱火不滿樓上住戶噪音憤而犯案。圖為男子犯案前在另一處公寓操作自製噴火器。（圖擷自@X_THE_ISSU「X」帳號）

    2025/04/21 14:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市冠岳區奉天洞一處21層樓的公寓，今（21日）早上8時17分許發生火災，目前已經撲滅，警方初步調查後發現是1名60來歲的男子縱火，他疑似是因為不滿樓上一直發出噪音憤而犯案，最終導致自己死亡、6人受傷。

    據韓媒《中央日報》報導，這名6旬男子先前因為噪音和樓上住戶爆發肢體衝突，警方當時還派員前來處理，由於雙方都不提告因此並未鬧上法院，孰料男子如今卻採取極端的報復方式。

    據了解，6旬男疑似將農藥噴灑器改裝成噴火器，進入公寓4樓縱火洩憤，警方在同樓層走廊發現了他的遺體，火災還造成公寓內6人受傷，其中1名70多歲、1名90來歲的老婦為了逃生不慎墜樓，傷勢較為嚴重。

    警方透露，嫌犯有向家人留下遺書，並且囑咐女兒要好好照顧媽媽。另外，6旬男於早上8時04分許，曾在奉天洞另一處公寓前以自製噴火器點燃廢棄物，當地距離實際縱火地點約1.4公里，尚不清楚2起事件有何關係。

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    首爾公寓遭縱火，造成嫌犯死亡、6人受傷。（圖擷自@hwani27「X」帳號）

    首爾公寓遭縱火，造成嫌犯死亡、6人受傷。（圖擷自@hwani27「X」帳號）

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