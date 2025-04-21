赴菲律賓旅遊注意！ 南韓觀光客抵抗搶匪遭開槍擊斃

南韓外交部今（21）日證實，一名前往菲律賓呂宋島中部的安格利斯市旅遊的韓籍男子，遭2名搶匪騎車搶劫隨身包包，雙方對峙過程中，韓籍男子遭對方開槍攻擊。（圖擷取自「KBS News」YouTube）

2025/04/21 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓今年5月將實施「期中選舉」，引起當地社會動盪不安，甚至傳出有觀光客遭攻擊。南韓外交部今（21）日證實，一名前往菲律賓呂宋島中部的安格利斯市（Angeles City）旅遊的韓籍男子，遭2名搶匪騎車搶劫隨身包包，雙方對峙過程中，韓籍男子遭對方開槍攻擊，送醫後仍傷重不治。

綜合外媒報導，根據現場監視器畫面顯示，2名韓籍觀光客昨（20）日1點左右前往安格利斯市旅遊，未料突然有2名騎著機車的男子靠近，並強行搶奪其中一名韓籍觀光客的包包。被搶的韓籍觀光客頑強向對方抵抗，雙方一度僵持不下，最終搶匪向韓籍觀光客開槍後逃跑，中彈的韓籍觀光客送醫搶救30分鐘後仍回天乏術。

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這起外國觀光客遭遇搶匪槍擊身亡的事件，震驚當地當地韓僑社會；南韓外交部則承諾，將透過外交路徑提供協助，並要求菲律賓當地警方能夠迅速展開調查。報導指出，菲律賓即將於5月實施3年一度的期中選舉，目前當地社會動盪不安，甚至頻傳外國人遭搶劫的事件。

한국인 관광객이 필리핀 앙헬레스시에서 가방을 빼앗으려는 강도에게 저항하다 총을 맞고 숨졌습니다. 외교부 측은 “필리핀 현지 공관은 경찰 당국에 신속한 수사 요청 등 필요한 영사조력을 제공하고 있다”고 밝혔습니다. ????️ pic.twitter.com/KexbDJZsNN — highcutmag （@highcutstar） April 21, 2025

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