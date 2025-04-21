印度特種部隊叢林突襲！8名納薩爾派份子遭擊斃

印度中央後備警察部隊特種部隊與當地警方在一次聯合行動中，於星期一凌晨擊斃8名納薩爾派份子，並繳獲多件武器，行動中安全部隊無人員傷亡。（法新社）

2025/04/21 13:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度中央後備警察部隊（CRPF）特種部隊與當地警方在一次聯合行動中，於星期一凌晨擊斃8名納薩爾派份子，並繳獲多件武器，行動中安全部隊無人員傷亡。

綜合外媒報導，據官方消息，這場遭遇戰發生在賈坎德邦博卡羅縣拉爾帕尼亞地區的盧古山丘，從清晨5點30分開始，交火持續數小時。參與此次行動的是中央後備警察部隊下屬的精銳叢林戰特種部隊「果斷行動突擊營」（209 Commando Battalion for Resolute Action，簡稱CoBRA）與當地警方。

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安全部隊在行動結束後繳獲一支AK系列步槍、三支INSAS步槍、一支自裝步槍（SLR）、八支土製槍械及一把手槍。截至最新消息，安全部隊仍在該地區進行搜索行動，確保區域安全。官方消息指出，CoBRA特種部隊是專門為應對納薩爾派叛亂而設立的特殊叢林戰單位。

此次行動是印度政府打擊左翼極端主義的持續努力的一部分，賈坎德邦是印度受納薩爾派影響最嚴重的地區之一。

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