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    白宮平面圖、銀行個資 華郵曝政府敏感文件遭不當分享給上萬人

    白宮（美聯社檔案照）

    白宮（美聯社檔案照）

    2025/04/21 13:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府內部文件安全再亮紅燈。根據《華盛頓郵報》查閱的內部紀錄，在拜登與川普兩屆政府期間，美國總務署（GSA）的員工不慎將包含敏感資訊的Google雲端硬碟資料夾，分享給超過1.12萬名同事，其中甚至包括白宮平面圖，暴露政府文件管理的重大漏洞。此事上週曝光，已觸發網路安全通報與內部調查。

    GSA負責聯邦機構的行政與技術支援，並掌管政府房地產。紀錄顯示，這些疏失始於2021年初拜登上任時，延續至現今川普政府，最近一次外洩就發生在上週。

    被分享的資料包括白宮東廂與西廂平面圖、白宮訪客中心一扇擬建防爆門的設計細節，以及川普政府時期一場記者會合作廠商的銀行帳戶資訊。其中九份文件標記為「受控非機密資訊」（Controlled Unclassified Information, CUI），意指雖未達機密等級、但仍需保護的敏感資料；至少十份文件還允許員工編輯。

    這並非川普政府首次面臨數位安全危機。先前高官曾誤將《大西洋月刊》總編納入敏感軍事規劃的聊天群組，國安顧問及其幕僚也曾用個人Gmail處理公務，安全堪憂。然而，問題不限於單一政權。去年一份特別檢察官報告指出，拜登也曾將機密文件與筆記本隨意存放家中，顯示兩黨政府在資訊處理上的長期疏忽。

    GSA一名資深官員坦言，機構雖定期以軟體掃描Google雲端硬碟、鎖定不當分享的文件，並為員工提供年度培訓，但內控仍不完美，「我們努力降低員工失誤的影響。」安全專家則警告，白宮平面圖若含未公開的安全措施，可能屬機密範疇。

    雪城大學教授威廉斯（Michael Williams）直言：「這些資料絕不該讓1.12萬人看到，這是所有政府都須面對的挑戰。」

    事件由GSA督察長辦公室在上週安全稽核中發現，並於15日通報資訊技術（IT）團隊。17日，IT團隊撤銷分享權限，但聯繫文件擁有者未果，調查仍在進行中。

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