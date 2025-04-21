史上最慘！澳洲復活節假期溺水頻傳 已知7死2失蹤

澳洲新南威爾斯州昨（20）日驚傳有男童在海灘戲水被大浪捲走；今年澳洲復活節週末已知7人溺斃。（歐新社）

2025/04/21 13:14

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕復活節假期為歐美的重點長假之一，很多人把握機會享受假期，但據統計，澳洲光是在這個復活節週末就有7人溺斃，仍有2人失蹤，新南威爾斯州衝浪救生組織執行長史蒂文皮爾斯（Steven Pearce）表示，這是澳洲復活節週末有史以來最嚴重的溺水悲劇。

據《BBC》報導，昨（20）日澳洲新南威爾斯州海灘驚傳有男童被大浪沖走，救難隊在雪梨以北約400公里外的岩石邊找到人時，男童已無生命跡象，成為今年澳洲復活節週末第7位溺斃者，目前仍有2人失蹤。

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皮爾斯指出，由於近期普遍升溫，又恰逢復活節假期，因此有不少人選擇到新南威爾斯與維多利亞州等有大浪地區放鬆，卻因此意外頻傳，自耶穌受難日（4/18）以來，他們已經進行超過150次救援，這也成為澳洲復活節假期有史以來最為嚴重的溺水事件。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對此呼籲，民眾至海灘遊玩請務必小心注意，尤其是有小孩的家庭，一定要小心自己孩子的安全。據澳洲皇家救生協會統計，光是2023年7月到2024年6月期間，全國共有 323 人溺水身亡，其中約40%的死亡案例發生在新南威爾斯州。

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