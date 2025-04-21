為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    史上最慘！澳洲復活節假期溺水頻傳 已知7死2失蹤

    澳洲新南威爾斯州昨（20）日驚傳有男童在海灘戲水被大浪捲走；今年澳洲復活節週末已知7人溺斃。（歐新社）

    澳洲新南威爾斯州昨（20）日驚傳有男童在海灘戲水被大浪捲走；今年澳洲復活節週末已知7人溺斃。（歐新社）

    2025/04/21 13:14

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕復活節假期為歐美的重點長假之一，很多人把握機會享受假期，但據統計，澳洲光是在這個復活節週末就有7人溺斃，仍有2人失蹤，新南威爾斯州衝浪救生組織執行長史蒂文皮爾斯（Steven Pearce）表示，這是澳洲復活節週末有史以來最嚴重的溺水悲劇。

    《BBC》報導，昨（20）日澳洲新南威爾斯州海灘驚傳有男童被大浪沖走，救難隊在雪梨以北約400公里外的岩石邊找到人時，男童已無生命跡象，成為今年澳洲復活節週末第7位溺斃者，目前仍有2人失蹤。

    皮爾斯指出，由於近期普遍升溫，又恰逢復活節假期，因此有不少人選擇到新南威爾斯與維多利亞州等有大浪地區放鬆，卻因此意外頻傳，自耶穌受難日（4/18）以來，他們已經進行超過150次救援，這也成為澳洲復活節假期有史以來最為嚴重的溺水事件。

    澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對此呼籲，民眾至海灘遊玩請務必小心注意，尤其是有小孩的家庭，一定要小心自己孩子的安全。據澳洲皇家救生協會統計，光是2023年7月到2024年6月期間，全國共有 323 人溺水身亡，其中約40%的死亡案例發生在新南威爾斯州。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播