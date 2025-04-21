西非最血腥聖戰襲擊！蓋達組織屠殺貝南70名士兵

蓋達組織附屬武裝團體「伊斯蘭與穆斯林支持團體」聲稱，於貝南北部發動對兩處軍事哨所的攻擊，造成70名士兵喪生，成為十多年來西非聖戰分子活動中最致命的一起襲擊。（法新社）

2025/04/21 12:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國情報監測組織「網站情報集團」（SITE Intelligence Group）週六報導，蓋達組織（Al Qaeda）附屬武裝團體「伊斯蘭與穆斯林支持團體」（JNIM）聲稱於西非貝南北部發動對兩處軍事哨所的攻擊，造成70名士兵喪生，成為十多年來西非聖戰分子活動中最致命的一起襲擊。

根據路透社報導，「網站情報集團」引述JNIM的聲明指出，攻擊事件發生在週四，地點位於貝南東北部的阿利博里省坎迪地區，距離首都科托努超過500公里。事發後，路透社多次試圖聯繫貝南軍方發言人洪福加（Ebenezer Honfoga）了解情況，但尚未獲得回應。

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此次襲擊顯示了伊斯蘭極端組織正不斷將影響力從非洲內陸薩赫勒地區擴展至西非沿海國家。美國「網站情報集團」指出，與蓋達或「伊斯蘭國」（Islamic State）有關聯的武裝團體，近年來持續在貝南及鄰國多哥等地發動攻擊，這一波動亂已明顯跨越原本的活躍區域。

西非動盪的根源可追溯至2012年馬里北部的圖阿雷格族叛亂。隨後叛亂勢力與極端主義組織結合，衝突蔓延至布基納法索、尼日爾，並近一步擴散至貝南北部。這場曠日持久的暴力活動已導致數千人死亡，數百萬人流離失所，並成為導致地區不穩的主因。

2020至2023年間，馬里、布基納法索與尼日爾相繼爆發5起軍事政變，動盪不斷。這些新上台的軍政府多半切斷與法國、美國等傳統盟友的軍事合作，轉而向俄羅斯尋求反恐支持，進一步改變了該地區的地緣政治格局。

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