中國製行動電源有起火風險 Casely被害慘召回近43萬台

美國手機配件商Casely這款中國製造的手機無線充電行動電源有過熱、膨脹、起火風險，宣布召回42萬9200台。（圖擷自CPSC網站）

2025/04/21 11:58

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約手機配件商Casely委託中國廠商生產手機用的可無線充電的行動電源，由於鋰電池在使用時有過熱、膨脹、起火風險，宣布召回旗下42萬9200台「Casely Power Pods 5000mAh」。

據《CBS》報導，這款MagSafe磁吸無線充電器背面印有型號E33A，於2022年3月至2024年9月期間在Casely自家購物網、亞馬遜和其他網購平台販售，有多款顏色和圖案可以選擇，價格介於30至70美元之間（約新台幣975至2276元）。

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美國消費品安全委員會（CPSC）表示，目前已有51起相關過熱、膨脹、起火通報，並且導致6人輕度燒燙傷，持有同款無線行動電源的消費者應立即停止使用，向Casely聯繫後可免費更換，不需要提供收據。

CPSC指出，由於鋰電池有起火風險，民眾切勿把手上的Casely無線充電器丟到垃圾桶或電池回收箱，最好聯絡當地的家庭危險廢棄物收集中心協助處理。

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