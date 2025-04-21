姑息不會帶來和平！中國怒批「與虎謀皮」 揚言全面反制

中國商務部今日（21日）發表強烈聲明，譴責部分國家為獲得美國關稅減免而與美方達成可能損害中國利益的貿易協議，形容這種行為是對美國的「姑息」。（美聯社）

2025/04/21 11:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部今日（21日）發表強烈聲明，譴責部分國家為獲得美國關稅減免而與美方達成可能損害中國利益的貿易協議，形容這種行為是對美國的「姑息」，警告「姑息不會帶來和平，妥協不會贏得尊重」。

綜合外媒報導，中國警告各國，切勿為「短暫的自私利益」犧牲他國權益，並形容此類舉動如同「與虎謀皮」，最終結果將是「兩頭空，損人不利己」。中國商務部發言人明確表示，一旦出現類似情況，中方「絕不會接受，並將堅決採取對等反制措施」。

請繼續往下閱讀...

此一強硬立場正值美中貿易戰急遽升溫之際。美國總統川普已對大量中國商品課徵高達145%的關稅，中方則以125%關稅進行反制。美國官員更表示，綜合舊有與新設關稅後，部分中國商品的關稅總額將飆升至245%。

與此同時，美國正積極與其他國家展開雙邊貿易談判，傳出正要求部分國家配合限制對中貿易，以換取美方關稅豁免。日本代表團已訪問華盛頓，南韓也預計近期展開相關談判。除了中國之外，其他國家原本也面臨普遍性的10%關稅，此政策預計將於七月出現調整。

中國商務部在聲明中呼籲各國「站在公平的一邊，捍衛國際經濟貿易規則與多邊體系」，嚴斥美國的單邊主義與保護主義，指其正使國際秩序倒退至「強凌弱食的叢林法則」，警告在此環境下「所有國家都將成為受害者」。

儘管川普總統對外表示美中正就關稅問題進行談判，並對協議達成持樂觀態度，但中國方面尚未證實正在與美國進行協商，僅強調「對話是必要的」。中方強調，若對話無效，將「戰鬥到底」，堅決應對這場貿易對抗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法