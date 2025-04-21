國道驚魂！泰國長途客運巴士連撞3輛大卡車起火 釀7死30餘傷

泰國巴真府一輛長途客運巴士疑因煞車失靈，連撞3輛大卡車後起火燃燒。（擷取自@Skyboyz15/X）

2025/04/21 11:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部巴真府今（21）日清晨發生嚴重車禍，一輛長途客運巴士在高速公路上疑似煞車失靈，連撞3輛大卡車後起火燃燒，造成7人死亡、30多人受傷。

綜合泰媒報導，這輛客運巴士當時正從東北部廊開府開往東部的羅勇府，在途經巴真府巴納區的高速公路時突然失控。車速飛快的巴士接連撞上3輛卡車，衝擊力道猛烈，緊接著整輛車迅速陷入火海。

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事故發生當下，不少乘客仍在車上熟睡。一名倖存者回憶，當時聽到其他人驚呼煞車壞了，接著就感受到劇烈撞擊，乘客們驚慌失措，四處逃竄。他形容，司機明顯已經在努力閃避碰撞，不斷變換車道試圖控制車輛，但最終仍難逃一劫。

另一名目擊的駕駛表示，他當時就在巴士後方，看見巴士高速行駛、明顯失控，心中一驚「這輛車的煞車恐怕真的壞了」。他隨即減速並保持距離，當目睹巴士撞上卡車後，他立刻下車協助救人。據悉，其中2名乘客在撞擊瞬間被拋飛出車外，而巴士司機則不幸當場被壓死在駕駛座上。

這起事故造成單向車道封閉超過2小時，現場一片狼藉，倖存者們神情驚恐地坐在路肩等待救援，多人因吸入濃煙或燒燙傷送醫治療。目前當局已展開調查，釐清事故原因。

這場事故已知造成客運司機及乘客共7人罹難。（擷取自@Skyboyz15/X）

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