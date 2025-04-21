寺廟內禁拍照！網傳佛牙舍利照片 斯里蘭卡警方啟動調查

數萬名朝聖者18日湧入斯里蘭卡聖城康提，參觀罕見的佛牙舍利展覽，引發當地交通混亂和民眾抗議。（法新社）

2025/04/21 11:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡警方20日對社交媒體流傳一張據稱是佛牙舍利的照片展開調查，該佛牙舍利目前在嚴密保全下公開展出，展場禁止拍照。警方表示，他們想確定這張照片是來自戒備森嚴的稀有文物展覽，還是偽造的。

《法國國際廣播電台》報導，供奉佛牙的康提市（Kandy）佛牙寺內人潮擁擠，數萬名信徒為了瞻仰佛牙，在廟外徹夜露營，甚至造成當地交通混亂。警方表示，展覽將持續至4月27日；在為期10天的展覽期間，預計會有約200萬名朝拜者。

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據報導，信徒們入廟參拜前均須接受搜查，同時禁止攜帶背包等物品進入。寺廟內也禁止使用手機。一名警官說：「如果有人在寺廟內拍照，那就是嚴重的安全漏洞。」他並透露，「寺廟內有大量便衣警察。」

這次展覽期間，該地區的學校也配合停課，以便騰出校園容納大批民眾，以及前去加強保衛的士兵。

斯里蘭卡人多數信奉佛教，他們相信佛祖的左側犬齒被保存在康提市的佛牙寺中。這顆佛牙舍利不僅是宗教信仰的對象，也是國家主權的象徵。

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