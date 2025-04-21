將AI融入攝影 利用現代科技強化雪豹保育

世界自然基金會與巴基斯坦拉合爾大學攜手合作，研發出由人工智慧驅動的攝影機，更容易發現野生雪豹的蹤跡。（歐新，示意圖）

2025/04/21 12:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）統計，目前全世界野生雪豹僅剩4000到6000隻，儘管有法律保護雪豹，但每年仍有221到450隻雪豹遭到獵殺，這也讓過去二十年來全球雪豹數量下降20%，針對此問題，世界自然基金會與巴基斯坦拉合爾大學（University of Lahore）攜手合作，研發出由人工智慧驅動的攝影機，更容易發現野生雪豹的蹤跡，同時也能警告村民將飼養的牲畜移到安全的位置。

據《BBC》報導，全球約有300隻野生雪豹生活在巴基斯坦，是世界第三多的雪豹棲息地。為增進保育工作，世界自然基金會與巴基斯坦拉合爾大學展開合作，製造出由人工智慧驅動的攝影機，這些攝影機被放置在吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區（Gilgit Baltistan）村莊海拔約3000公尺處的雪豹棲息地，在人工智慧（AI）的幫助下，可以正確地辨別出人類、雪豹以及其他生物，進而捕捉所需的畫面，或是追蹤盜獵者行蹤，並在雪豹靠近人工飼養的牲畜時發出警報，以通知村民轉移牲畜，以減少財產損失。

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但這些攝影機並不是毫無缺陷，當科學家身穿白色羊毛衫出現在鏡頭時，竟被同時檢測為人以及動物，顯示出該人工智慧目前雖然還算準確，但實際上還有提升的空間，以及野外硬體設備的保存問題，即便攝影機都有金屬盒保護，但供給電量的太陽能板卻會被土石流沖刷而損壞，這些都是日後需要克服的議題。

此外，村民信任度也是一個問題，在實驗的過程中常出現有人惡意剪斷電線、用毛毯蓋住攝影機等問題，還有當地文化相當注重女性的隱私，若是拍攝當地女性入鏡的次數過於頻繁，那團隊就必須更換觀察地點，同時有村民表示，當地的手機長時間處於沒有訊號，對於發出警報得到的效益持觀察態度。

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