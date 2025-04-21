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    美副總統范斯首度訪印！四天行程兼談貿易戰略、化解簽證爭議

    美國副總統范斯展開上任以來首次訪問印度的四天行程。（法新社）

    美國副總統范斯展開上任以來首次訪問印度的四天行程。（法新社）

    2025/04/21 11:06

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）今日上午9時30分抵達印度新德里帕拉姆空軍基地，展開他自上任以來首次正式訪問印度的四天行程。此次訪問以強化美印經貿合作為核心，同時融入文化與家庭交流元素，展現雙邊多層次關係。

    綜合外媒報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）於今日上午10時在總理官邸親自迎接范斯一行人。並將於下午6時30分舉行正式會談，隨後共進晚餐，預計聚焦雙邊貿易協定談判及地緣政治議題。范斯此行由第二夫人烏莎（Usha Vance）及三名子女尤安（Ewan）、維韋克（Vivek）和米拉貝爾（Mirabel）陪同。由於烏莎的父母是1970年代初移居美國的泰盧固語裔印度教師，此行也凸顯范斯家族與印度的深厚淵源。

    據官方消息，范斯一家除新德里行程外，將於明日前往齋浦爾，後於23日訪問阿格拉。行程包括參觀泰姬瑪哈陵等文化景點，據傳也將出席在齋浦爾舉行的家庭婚禮。訪問團預計於24日上午6時40分離境。印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）表示，印度與美國擁有「全面戰略全球夥伴關係」，此次高層訪問將討論所有重要雙邊議題。雙方目前貿易額已超過1900億美元，共同目標是將數字提升至5000億美元。

    范斯此行恰逢美國總統川普（Donald Trump）宣布暫停對印度26%關稅措施90天，以避免貿易摩擦升溫。雙方正積極推進首波貿易協議，希望能於今年秋季前敲定。然而，范斯抵印當天，印度最大農民組織「全印度農民組織」（AIKS）發動全國抗議，警告貿易協定恐重創農民生計，尤其乳製品產業首當其衝。

    此外，近期美國撤銷數百名印度留學生簽證，以及H-1B專業工作簽證爭議，也為雙邊關係增添不確定性，預料將成為雙方會談的一環。

    分析人士指出，此次范斯訪印除深化經貿關係，也有助強化「四方安全對話」（QUAD）戰略合作。面對中國在印太地區擴張勢力，美印攜手在地緣政治舞台上的協調與布局，將備受關注。

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