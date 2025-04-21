尷尬！日媒問中國遊客萬博心得 中企AI翻譯機：有什麼了不起？

日本記者近日向大阪萬博會場外的中國遊客進行採訪，沒想到中國製的翻譯機卻將記者的心得詢問翻譯成「有什麼了不起？」引發熱議。（擷取自矢板明夫臉書）

2025/04/21 10:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025大阪萬國博覽會於4月13日盛大開幕，吸引眾多來自世界各地的遊客爭相造訪。然而，當日本記者在會場外進行街頭採訪時，卻因中國企業「科大訊飛」（iFlytek）推出的AI翻譯機翻譯失誤，而與中國遊客上演令人尷尬的烏龍事件。

日媒《大阪NEWS》17日報導 ，「科大訊飛」的新型翻譯機採用人工智慧，主打能在沒有網路的環境下於3.8秒內即時翻譯。日本記者便帶著這款翻譯機與一名來自中國陝西西安的遊客對談，起初雙方溝通順暢，翻譯也相當準確。

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不過，當記者問出「什麼東西讓您覺得厲害呢？」時，翻譯機卻將其轉譯成中文「有什麼了不起的？」，語氣既挑釁又突兀，引起現場一陣尷尬。所幸該名中國遊客似乎沒有察覺語意錯誤，仍淡定回應「我剛到會場，準備開始參觀而已」。

事後，日本資深媒體人矢板明夫也在社群平台轉發這段影片並直言，這兩句對答似乎是很多日本人對今天的中國好大喜功、誇誇其談的感想，「聽起來覺得非常幽默，如果是翻譯機故意翻錯的，那真是太了不起了」。

此外，矢板明夫也分享他參觀萬博的心得。他指出，很多國家的場館都有自己的特色，其中台灣的「Tech World」玉山科技館走的是精緻、美奐的路線，以「生命、自然、未來」為三大主題來講述台灣的故事。相較之下，中國館則延續一貫的宏大敘事風格，再三強調中華文化五千年的歷史與文化傳承，「可見中國與台灣已不屬於同一文化圈，雙方的分歧一目了然」。

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