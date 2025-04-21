火海吞噬多層住宅 紐約皇后區復活節凌晨惡火奪3命

美國紐約皇后區一棟多層住宅在復活節清晨發生嚴重火災，造成3名男性喪生、4名居民受傷。（圖翻攝自X/@FD4D）

2025/04/21 10:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約皇后區一棟多層住宅在復活節清晨發生嚴重火災，造成3名男性喪生、4名居民受傷。為了逃生，部分住戶被迫從窗戶跳出，另有3名消防員在救援過程中受輕傷。

據綜合外媒報導，這起三級火警發生於皇后區牙買加莊園（Jamaica Estates）雪佛蓋士街一棟住宅，報案時間為凌晨1點40分左右。火勢自一樓竄出，迅速蔓延至二樓與閣樓，整棟建築幾乎陷入火海。消防官員證實，3名罹難者皆為男性，年齡分別為45歲、52歲與67歲；另有4名居民受傷，3人被送往牙買加醫療中心，1人被送至皇后醫院中心，目前皆無生命危險。

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紐約消防局長塔克（Robert Tucker）在火場指出，現場未發現正常運作的煙霧偵測器，直言「煙霧偵測器能救命」，強調其重要性。他並透露，屋內存在臨時搭建牆壁與被封閉的逃生通道，嚴重影響救援效率。鄰居亞歷克斯（Alex S.）回憶驚魂一刻時表示：「我聽見爆裂聲，往窗外一看就見到橘光與濃煙。我打911時，看到有人在窗邊揮舞手電筒，後來那人手電筒掉下去了，我不確定他有沒有跳下來，但確實有人從窗戶跳出來。」

鄰近居民形容這戶人家為「好鄰居」，在這條安靜街區已住了「一段時間」。從現場照片可見，烈焰從屋頂竄出，數十名消防員奮力滅火，場面一片混亂。目前，紐約市消防局火災調查員正針對起火原因展開調查，3名死者的身分尚未對外公布。

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