獅子襲擊14歲少女奪命！肯亞野保局全力追捕

肯亞野生動物管理局證實，當地時間週日晚間，一名14歲少女在首都奈洛比郊外的薩凡納牧場遭獅子襲擊喪命。（美聯社）

2025/04/21 10:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞野生動物管理局（Kenya Wildlife Service）證實，當地時間週日晚間，一名14歲少女在首都奈洛比郊外的薩凡納牧場（Savannah Ranch）遭獅子襲擊喪命。獅子仍在逃，相關單位正全力追捕。

綜合外媒報導，根據官方說法，事件發生於週末期間，少女在自家住宅區內被獅子抓走。一名目擊攻擊的青少年立即通報，野生動物巡邏員迅速展開搜救，沿著獅子足跡追蹤至姆巴加提河（Mbagathi River）附近，並在河邊發現少女遺體，其下背部有明顯撕裂傷痕。當局表示將不進行驗屍。

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肯亞野生動物管理局在聲明中指出，已於事發地區設置陷阱並部署搜索隊，同時加強安全措施，以防止類似悲劇重演。死者為當地一所小學學生，社區震驚與哀痛籠罩。

奈洛比國家公園距離市中心僅10公里，是世界少數與都市接壤的野生動物保護區之一，園內棲息獅子、水牛、長頸鹿、獵豹等大型動物。公園三面設有圍欄防止動物進入市區，唯南側為開放設計，以利野生動物遷徙至更大保護區，但也增加了進入人類聚落的風險。

野生動物保護組織負責人卡胡姆布（Paula Kahumbu）批評，當局對高風險地區的風險評估與資訊通報不足，並呼籲應即刻改善。她指出，像薩凡納牧場這類地區，應列為監控重點，以確保居民與野生動物的共存安全。

這並非奈洛比首次發生野生動物闖入住宅的事件。去年曾有獅子在住宅區叼走一隻羅威納犬；今年三月，一段母獅在卡加多郡（Kajiado County）住宅區捕獵的影片亦在網路瘋傳，引發關注。

除了這起致命襲擊事件外，肯亞野生動物管理局同日也披露，首都以北約130公里的涅里郡（Nyeri County）週末發生大象攻擊事件，一名54歲男子不幸身亡。據悉，該男子胸部重創、肋骨多處骨折並伴隨內臟損傷，最終不治。

肯亞野生動物管理局表示，對罹難者家屬深表慰問，並將與地方執法部門與社區密切合作，強化安全防範。雖然官方強調，去年已鋪設超過143公里電圍欄，有效減少人獸衝突，但保育團體與地方領袖仍要求當局加強圍欄覆蓋率、建置早期預警系統並推動社區教育計畫。

肯亞政府於2010年將獅子列為瀕危物種，當時全國僅剩約2000隻獅子。根據最新統計，目前數量已回升至2489隻，但人與野生動物間的緊張關係仍難以消弭。

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