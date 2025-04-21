祕魯古墓揭密！24具遺骸戰痕累累 千年前衝突證據出土

祕魯 El Curaca 遺址古墓中發現的其中一具遺骸頭骨，出土時仍被古老的紡織品與繩索包裹。（圖：Jósef Szykulski / University of Wrocław）

2025/04/21 09:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕祕魯近期出土一座大型圓形古墓，內部發現了二十多具帶有戰鬥創傷的遺骸，為一場古代衝突提供了新的證據。這座位於祕魯南部沿海阿蒂科河谷（Atico River Valley）的El Curaca遺址，揭示了前哥倫布時期一段不為人知的歷史。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，該遺址的年代約在西元1000年至1450年間，當時居住於此的是Chuquibamba或稱阿魯尼（Aruni）文化的族群。這些人在西班牙征服前後都曾在此活動，然而考古學家對阿魯尼文化的了解相當有限，除了他們在當地洞穴岩壁上留下的大量岩畫（petroglyphs）外，所知甚少。

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來自波蘭弗羅茨瓦夫大學（University of Wrocław）考古研究所的西庫爾斯基（Jósef Szykulski）及其團隊，於2024年10月在此遺址展開挖掘工作，並發現了這座大型的圓形石造墓穴。墓穴內共埋藏著24具人類骨骸，包含男性、女性及兒童。

這些遺骸被發現時都包裹在紡織品中。根據團隊對骨骸進行的初步分析，所有死者身上都帶有與戰鬥創傷相符的損傷痕跡。除了人類遺骸外，集體墓葬中還包含了陶器碎片、骨製與石製工具、玉米穗軸以及其他紡織品等物品。

西庫爾斯基教授從墓穴中豐富的陪葬品判斷，這些死者很可能是在一場戰鬥中喪生，但他們所屬的一方最終贏得了勝利。倖存的同胞為了紀念這些罹難者，為他們舉行了合乎禮儀的隆重葬禮。這個推論是基於對現場情況的初步解讀。

目前，西庫爾斯基的團隊仍在祕魯持續進行研究工作，預計將持續至四月底。他們現階段正利用3D掃描技術記錄頭骨資料，同時著手保存墓穴中發現的珍貴紡織品，並對出土的陶器和木製品進行分析。

這項由波蘭國家科學中心資助的研究計畫，未來還計劃運用古DNA分析技術，以期更深入地理解阿蒂科河谷地區前印加時期（pre-Inca）的考古文化面貌。

2024年底於祕魯El Curaca遺址發現的其中一具遺骸。（圖：Jósef Szykulski / University of Wrocław）

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