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    日本「性旅遊」熱潮 ! 法媒揭「背後推手」助長海外知名度上升

    性旅遊已成為東京繁華的歌舞伎町夜生活區的黑暗面。（法新社）

    性旅遊已成為東京繁華的歌舞伎町夜生活區的黑暗面。（法新社）

    2025/04/21 10:37

    高佳菁／核稿編輯

    〔財經頻道／綜合報導〕日本今年第1季的觀光人數突破千萬人大關，除了創歷史最快達標季度、總消費額也同創新高；當中，位於東京市的「大久保公園」深獲外國男性歡迎，「性旅遊」已成為了東京繁華的歌舞伎町夜生活區的陰暗面。

    法媒指出，日本東京的「大久保公園」在海外知名度提升，主要是得益於TikTok和中國B站等社群媒體平台上的「性旅遊」影片所帶動。而前往大久保公園的男性，大多來自南韓、中國或台灣，但也有部分來自北美和歐洲。

    根據《法新社》收集的軼事數據表明，越來越多的外國男性在看到社交媒體上的影片後湧入該地區。部分影片的觀看次數已達數十萬次，東京的歌舞伎町和大久保公園等地區，已成為外國遊客尋求性服務的熱點 。​

    據報導，「大久保公園」的性旅遊交易是自僱型，平均交易價格在1.5萬日圓至3萬日圓間（約新台幣3426元至6852元間），但現今因「生活成本和購買力的下降」，該地區的交易收費也面臨下滑壓力，主要是日本男性顧客要求所致。

    救援中心負責人坂本（Arata Sakamoto）表示，在10年前日本女性在街頭從事性工作者並不常見，但現今「金錢問題」是促使越來越多的日本女性成為性工作者。他稱，「外國客戶數量增加，是推動的原因之一」。

    數據顯示，日本的性產業規模龐大，總體性產業市場規模約達2.3兆日圓（約新台幣5253億元）。

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