美國防部洩密風暴擴大！部長被爆群聊空襲情報給老婆和弟弟

美國國防部長赫格塞斯被爆，在一個私人Signal群組中分享對葉門發動空襲的訊息，該聊天群組成員包括他的妻子、弟弟和私人律師。（法新社資料照）

2025/04/21 08:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部的洩密風暴擴大，先前因國安群組誤拉媒體記者進入Signal群聊，引發爭議，已3名高層幕僚捲入而被停職。如今美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）再被爆料，他在另一個Signal聊天群組中，分享3月份美國對葉門叛軍青年運動（Houthis）發動空襲的相關細節，該群組成員包括他的妻子、弟弟和私人律師。

綜合外媒報導，匿名消息人士透露，赫格塞斯在第二個Signal群組中分享了針對葉門叛軍青年運動的軍事行動詳細計劃，共有13人參加聊天群組，參與群聊的包括赫格塞斯的妻子、律師和弟弟。Signal是一款商業應用程序，未經授權不得用於傳達敏感或機密的國防訊息。消息人士還透露，這次聊天被稱為「防守團隊聚會」。

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赫格塞斯的妻子為前福斯新聞的製片人珍妮佛（Jennifer Hegseth），她並非美國國防部員工，但曾陪同丈夫出國訪問，與外國領導人舉行敏感會面而受到批評。赫格塞斯的弟弟（Phil）及律師帕拉托雷（Tim Parlatore）目前都在五角大廈任職，目前尚不清楚他們為什麼需要了解針對青年運動的軍事行動。

此次新的爆料曝光再度引發外界對赫格塞斯和美國總統川普領導的政府新一輪批評。關於五角大廈的機密資訊外洩案，首先被停職的是赫格塞斯的高級顧問考德威爾（Dan Caldwell），他因涉及「未經授權披露」資訊，15日被安全人員護送離開五角大廈。一天後，甫接任赫格塞斯副幕僚長的塞爾尼克（Darin Selnick）、以及國防部副部長費恩柏格的幕僚長卡洛爾也遭到停職（Colin Carroll）。

參議院民主黨領袖舒默在X上發文痛批，赫格塞斯將美軍生命置於危險之中，細節不斷曝光，但川普太軟弱，無法解僱他。舒默強調，赫格塞斯必須被解僱。

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