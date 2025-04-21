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    首頁　>　國際

    傳美國務院將改組 法新：砍非洲行動 縮編駐加拿大人員

    2025/04/21 05:21

    〔中央社〕據報美國總統川普近期將簽署大幅改組國務院的行政命令，儘管國務卿盧比歐將相關報導斥為「假新聞」，法新社指命令草案包含減少在非洲的外交行動、縮編駐加拿大外交人員。

    法新社報導，這項行政命令草案反映出白宮的優先要務，也被視為降低成本的策略，但同時削弱美國在全球的軟實力。

    率先報導這項命令草案的媒體是「紐約時報」（The New York Times），美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稱紐時成為「另一場鬧劇的受害者」。

    盧比歐今天在社群媒體X發文寫道：「這是假新聞。」

    然而，法新社稱其過目的草案副本要求國務院在今年10月1日前完成「全面結構重組」。

    命令草案寫道，其目標是「簡化任務執行、在海外投射美國實力、減少浪費、詐騙和濫用，以及使國務院與美國優先戰略原則一致」。

    草案提出的最大改變是把美國投注外交努力的對象分成4個區域，即歐亞大陸、中東、拉丁美洲和亞太，而非洲不再獲得同等關注。

    目前的非洲事務局（Africa Bureau）將被裁撤，由「非洲事務特使辦公室」（Special Envoy Office for African Affairs）取代，這個辦公室的報告對象是白宮內部的國家安全會議（National Security Council），而非國務院。

    美國對非洲的外交重點將放在反恐活動，以及「關鍵自然資源的戰略開採和貿易」。

    根據法新社，美國在加拿大的外交規模同樣會縮水，在當地的外交人員將「大幅減少」，美國駐渥太華大使館也會「顯著縮小規模」。1140421

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