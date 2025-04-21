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    首頁　>　國際

    澤倫斯基籲俄停攻民用設施30天 美盼延長休戰

    2025/04/21 04:03

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏方提議俄羅斯停止以無人機和飛彈襲擊民用基礎設施至少30天；美國國務院也透過聲明表達，希望俄烏戰爭的復活節停火可延長。

    路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X發文寫道：「如果俄羅斯不同意採取這一措施，這將證明俄國只打算繼續做那些奪走人們性命、延長戰爭的事情。」

    法新社報導，澤倫斯基今天也指控俄軍發動逾2000次襲擊，違反蒲亭（Vladimir Putin）自己宣布的復活節休戰。

    蒲亭昨天單方面宣布的停火，將於莫斯科當地時間今天午夜（格林威治標準時間20日21時）結束。

    根據俄羅斯國營的塔斯社（TASS），俄國總統府克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天指出，蒲亭沒有發布延長俄烏戰爭復活節停火的命令。

    美國國務院發言人今天透過電郵發布聲明說：「我們看到蒲亭總統因復活節宣布暫時停火，我們仍致力實現全面停火。」

    這份聲明還談到：「當我們評估他們對此事的認真程度時，我們將樂見停火延長至週日之後。」1140421

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