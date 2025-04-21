《紐時》爆國務院改組計畫 國務院、魯比歐怒斥：文件假的！

紐時報導國務院縮編計畫，魯比歐怒斥「假新聞」。（美聯社資料照）

2025/04/21 05:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院週日駁斥了《紐約時報》一篇關於川普政府據稱正考慮簽署行政命令、大幅改組國務院並重塑美國外交政策的報導。國務院發言人告訴《新聞週刊》，該報導「完全基於一份偽造的文件」。

國務卿魯比歐也表達了類似看法，週日清晨在社群平台X上發文稱該文章是「假新聞」。《新聞週刊》向白宮尋求評論，白宮發言人則直接分享了魯比歐的貼文作為回應。

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《紐約時報》週日的報導宣稱審閱了一份行政命令草案，內容顯示川普政府考慮終止在非洲的大部分業務、關閉數間大使館，並裁撤專注於氣候變遷、民主和人權議題的辦公室。國務院發言人堅稱該文件為偽造，魯比歐則稱紐時「又一次成了惡作劇的受害者」。

據《紐時》所述，這份據稱在上週六於現任及前任美國外交官間流傳、未署名的文件，若經總統簽署將於10月1日生效。結構性變革可能導致外交官及長期雇員遭裁員，並將眾多專注政策執行與外交關係的區域局處，整併為歐亞、中東、拉丁美洲及印太等四大「軍團」。紐時稱，非洲事務局將被裁撤，外交官改以「目標導向、任務驅動的部署」方式派往非洲。

《紐時》報導還提到，人道援助局（Bureau for Humanitarian Assistance）據稱將吸收已被掏空的美國國際開發總署（USAID）僅存的少數職能。美國是全球最大人道援助提供者，約佔全球總額40%，但川普已透過多項行政命令凍結美國外援計畫資金。據報該草案還可能影響傅爾布萊特（Fulbright）獎學金、國務院與傳統黑人大學霍華德大學的學人招募合約，以及申請外交官職位的程序。

針對國務院的改革，魯比歐週二曾在X發文稱：「我們正在清理前任政府留下的爛攤子，重建一個將美國優先置於首位的機構。」眾議院外交委員會主席、佛州共和黨眾議員馬斯特（Brian Mast）也曾表示支持，稱魯比歐「正在導正方向」。但樂施會美國分會（Oxfam America）主席麥克斯曼（Abby Maxman）一月曾對援助暫停表達憂慮。紐約州民主黨眾議員高曼（Dan Goldman）則批評川普凍結外援是放棄全球領導責任，「將導致更多人死亡」。

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