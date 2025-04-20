巴勒斯坦救護車攻擊事件調查出爐 以軍指揮官遭申誡、副手免職

以色列上月對巴勒斯坦醫療救護緊急人員開火，造成15人死亡。圖為上月30日罹難的醫療救護人員的遺體被發現後放置於加薩南部的醫療中心。（法新社）

2025/04/20 23:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列軍方20日表示，針對上月在加薩走廊對救護車開火導致15名醫療救護人員死亡一事的調查檢討發現，涉事以軍專業不足以及違反命令，1名指揮官將被申誡與1名副指揮官遭到免職，但以軍並未試圖掩蓋該事件。

3月23日，15名醫護與緊急救援人員在加薩南部拉法市附近遭槍殺身亡，屍體還被埋入淺坑，直到1週後才被聯合國與巴勒斯坦紅新月會官員發現。

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根據了解，以軍當天曾3度開火，依序是第1次對1輛被其視為屬於哈瑪斯的車輛開火、1小時後對前述的巴勒斯坦救護車隊開火，以及15分鐘後對1輛巴勒斯坦聯合國車輛開火。

以軍在聲明中指出，調查顯示有許多專業不足、違反命令，以及未能全面通報等情事；當天前2度開火肇因於以軍以為遭遇來自敵軍實際威脅的操作誤解，第3次開火則涉及戰鬥時違反命令的操作錯誤。

以軍指出，當天首度開火是認為該車輛屬於哈瑪斯，副指揮官認為具有威脅；第2度則是夜視力不佳無法辨識，副指揮官下令朝下車人員開火。第2度開火的車輛事後確認是1輛消防車與數輛救護車。

救護車攻擊事件造成15名巴人死亡。以軍曾在未出示證據下宣稱，其中6人是哈瑪斯恐怖份子。

以軍說，1名指揮官將因「為該事件負全責」而遭申誡，1名副指揮官則因對該事件提供「不完整與不準確的報告」而被免除戰地指揮官之職。

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