以軍坦承誤殺15醫護 連人帶車掩埋惹議

孟加拉伊斯蘭大會黨的支持者20日在集會上舉著標語牌，聲援巴勒斯坦人民，譴責以色列對加薩的攻擊行動。（歐新社）

2025/04/20 23:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）今（20）日公布調查報告，坦承今年3月在加薩南部誤殺15名巴勒斯坦醫護人員，其中多數為紅新月會成員，且事後連人帶車將其掩埋。儘管調查結果承認出現「作戰誤判」，但以色列仍否認蓄意攻擊，引發國際質疑。

綜合外媒報導，該事件發生於今年3月23日，以軍當天3度開火，其中第2次鎖定的射擊對象就是醫護車隊。雖然以軍最初聲稱這些車輛未開警示燈，但救援人員手機影片清楚拍下，車隊整齊行進、燈光正常，與軍方說法矛盾。

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驗屍報告顯示，至少8名紅新月會人員死於頭部或胸部槍傷，其他則遭爆炸碎片重創，遺體一週後才被挖出，當時已開始腐敗。以軍辯稱，當下未發現是救護車，靠近後才確認身分，並承認壓毀車輛的決策「是錯的」。

以色列政治評論員艾爾達（Akiva Eldar）直言，如果不是媒體拿到影片，「我們根本不會知道真相」。他批評軍中氣氛充斥「有罪不罰」，「每個士兵都像將軍，想怎麼開火就怎麼開火。」

調查結果曝光後導致2名軍官被處分，包括指揮官遭警告處分、副營長因回報不實遭撤職。以軍強調，並非無差別開火，也未掩蓋事件，稱「有與國際組織協調遺體移除」。但有分析批評，若非影片曝光，這起事件恐怕早已被蓋過。

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