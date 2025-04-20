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    工廠倒閉、降薪又裁員 他轉發真實中國現況質疑「藍營口中的進步」

    台灣有網友分享「牆內」中國人在抖音抱怨中國社會現況的影片。（圖翻攝自Threads）

    台灣有網友分享「牆內」中國人在抖音抱怨中國社會現況的影片。（圖翻攝自Threads）

    2025/04/20 23:54

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在疫情期間實施嚴厲封控措施，嚴重打擊經濟發展，疫後解封至今，經濟困頓窘境仍未解，如今又遭遇川普關稅重拳，中國中小企業、基層民眾叫苦連天。台灣有網友分享「牆內人」在社群抱怨中國社會現況的影片，譏諷這就是「國民黨口中的進步跟發展」。

    一名網友今天（20日）在Threads上分享中國人在抖音上抱怨牆內經濟的合輯，首先能看到珠江三角洲重要商業、高科技產業、加工業重鎮，曾被稱為「世界工廠」的廣東東莞，如今十分冷清的街道，一名男子痛訴「真的被東莞的工資噁心到了！現在啊，滿大街15塊、16塊（人民幣，應指時薪，約新台幣6、70元）的。但有的黑（人力）仲介啊，動不動就宣傳有8、9000（應指月薪，約新台幣3.5萬至4萬）……」。

    第二段可以看到一處廢棄物處理場，掌鏡人宣稱畫面上能看到的，是中國各地停產倒閉的工廠送去的各種設備，有的甚至是全新的，卻因為沒有訂單無奈關門，買來的機械設備淪落到當成破爛進行處理。再來能看到另外一名男子講述遼寧瀋陽的失業率，「你們知道今年瀋陽有多少人失業找不到工作嗎？不怕告訴你，瀋陽的現狀啊說出來你們可能都不信。你們出去轉一轉，瀋陽很多店鋪都是空著的，轉讓了都沒有人打電話問。現在很多小公司陸陸續續都倒閉了，大公司也在降薪裁員，現在最飽和也就是外賣員了吧。」

    轉發這些影片的原PO忍不住譏諷「真實的中國現況，國民黨口中的進步跟發展！」其他網友則紛紛表示，「剩下器官可以賣了」、「喜迎大煉鋼時代」、「地大物博，韭菜割不完，吃草可以吃30年」、「要飯黨的一天到晚要出賣我們，卻個個準備綠卡和他國護照的，不要臉的東西！」、「醬油炒樹皮、草皮沙拉，就可以撐好幾個月啦！」

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