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    川普復活節發文致意 開酸「自動簽名機」比拜登像總統

    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    2025/04/20 23:22

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（20）日為基督教重要節日復活節，美國總統川普（Donald Trump）發文向眾人致意，但他在文中仍不忘抨擊前總統拜登（Joe Biden），稱有上百萬名罪犯因拜登的開放邊境政策得以湧入美國，他更開酸是拜登是美國史上「最糟糕最無能的總統」，連拜登辦公使用的自動簽名機，都比拜登本人更有資格當美國總統。

    川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）PO文說：「祝所有人復活節快樂，包括那些激進左翼瘋子，他們正努力忙著跟盤算，要把殺人犯、毒販、危險的囚犯、心理變態、惡名昭彰的MS-13幫派份子還有家暴犯帶回我們的國家。也祝軟弱與沒效率的法官與執法官員復活節快樂，他們縱容這些惡人持續攻擊我們國家，這種攻擊太過暴力，根本忘不了！」

    川普接著開酸前總統拜登：「打瞌睡的喬·拜登，透過開放邊境政策（Open Borders Policy）這個會被記錄在史冊中最具災難性的單一法案，故意放上百萬的罪犯進入我們的國家，還完全不審查也不檢查。他就是，到目前為止，我國最糟糕最無能的總統，一個完全沒有概念他在做甚麼的人。但對於他，還有那個使用跟操作自動簽名機的人（也許自動簽名機是我們真正的總統！），以及所有在2020年總統大選中舞弊好讓這個極具破壞性的白癡當選的人，我以極大的愛，誠摯、真情實意的祝福你們，復活節快樂！」

    美國總統一向會使用自動簽名機來簽署法案，不過川普上個月曾發文指控拜登利用自動簽名機簽署赦免令，因此主張這些赦免令無效。

    川普在復活節發文向民眾致意，不過他在文中嘲諷前總統拜登是美國史上「最糟糕最無能」的總統。（擷取自Truth Social）

    川普在復活節發文向民眾致意，不過他在文中嘲諷前總統拜登是美國史上「最糟糕最無能」的總統。（擷取自Truth Social）

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