中國實習醫揭活摘器官離奇墜亡 超毛錄音曝光：器官買賣像市場買菜！

湖南28歲實習醫生羅帥宇疑因揭發院方活摘器官醜聞「被自殺」。（圖翻攝自X平台）

2025/04/20 20:48

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕患有先天性心臟病的台灣歌手Tank（本名呂建中），日前高調公開去年他在中國接受亞洲首例「心和肝同期聯合移植」手術成功的消息，再次讓中國「活摘器官」、「器官買賣」等議題受到外界關注，甚至有人翻出中國醫師強摘早產兒腎臟做器官移植的論文，令人不寒而慄。近日英國新聞工作者、擁有67萬訂閱YT頻道「老外看中國」主持人郝毅博（Ben Hedge）分享一則發生在去年、中國一名年輕的實習醫生因為揭發院方強摘器官後離奇墜樓身亡的憾事，並曝光證據錄音檔，引發熱議。

去年5月8日，湖南省三級甲等醫院（中國等級劃分最高等級的醫院）「中南大學湘雅二醫院」移植科的28歲實習醫生羅帥宇墜樓輕生。啟人疑竇的是，羅帥宇生前曾舉報醫院院長等人活摘和販賣人體器官，其父母懷疑羅帥宇是「被自殺」，跳出來實名舉報湘雅二醫非法組織醫學生獲取、買賣人體器官。

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這起事件當時在台灣並未引發廣泛關注，但近期因為Tank在中國接受心肝移植成功，再次引起台灣社會對於中國活摘器官議題的關注。郝毅博本月18日在YT重提此案，表示羅帥宇過世後，其父母被通知到醫院宿舍收拾遺物，卻發現房內疑似有打鬥痕跡，懷疑兒子死因不單純，但院方還是要求父母簽署一份協議，確認羅帥宇死於自殺。

後續羅帥宇父母又在兒子的電腦和手機找到大量關於湘雅二醫進行非法人體器官交易的證據和資料，其中就包括他被院方要求尋找兒童「供體（提供器官或人體組織給他人使用的人）的錄音檔。其父母對外公開3段錄音，第1段錄音內容概要為湘雅二醫院方要求羅帥宇尋找12名3到9歲的兒童供體；第2段錄音為羅帥宇父親對第1段錄音的說明，指兒子是接到錄取通知後沒多久就接到醫院聯絡人的電話，要求他替院長和負責導師尋找供體；第3段錄音則是羅帥宇到其他家醫院去「提取器官」的現場錄音。

第一段錄音中，湘雅二醫聯絡員告訴羅帥宇，有關項目是醫院院長和「謝主任」帶領的，郝毅博指出，錄音中提到的「謝主任」，就是羅帥宇的指導老師謝續標，而謝續標正是「追查迫害法輪功國際組織」列在官網上涉嫌活摘器官的醫生。至於第三段錄音可以聽到其他醫院相關人員問羅帥宇「肝這器官要不要呢？」、「那就要兩個腎了」、「這可以做肝移植，你要不？（笑聲）」，郝毅博直呼，這段錄音給人的感覺就像是去菜市場買菜看到攤販在叫賣。

郝毅博的影片曝光後引發大批網友熱議，「人是怎麼會變成這麼邪惡的地步？」、「中共真的視生命為草芥」、「怎麼有人把器官拿來推銷還發出那種笑聲，太可怕了」、「他們在講小孩子器官移植時怎都笑成那樣」、「聽著聽著寒毛都豎起來了」、「這些人根本不是人，是魔鬼」、「看的真的很令人痛心，也讓人更加確認我們不該與共產黨合作或妥協」。

媒體人王錦華在臉書轉發郝毅博的影片，「有關中國非法器官移植產業鏈的消息，流傳已久。我很抱歉，因為手法實在太匪夷所思，之前一直不太願意真正相信人可以這麼壞。上網查羅帥宇相關新聞時，發現光是去年一年，在中國有好多和他一樣20幾歲的實習醫生自殺，勞動的血汗強度和無人性處境，使得他們在遺書上自稱是牛馬。如果連醫生都受不了，其他已經不敢公佈失業率的青年失業者的處境呢？」

「看看中共和藏人簽署和平協議後，幾十萬藏人被整死餓死，新疆再教育營、香港國安法、疫情期間種種無人道封控措施的慘況在眼前，藍白陣營還在兩岸一家親，強推迎合中國、削弱國防、方便滲透、放棄主權的法案。你可以批評民進黨某些施政不如人意，但反共應該是我們最大公約數。」

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羅帥宇父母實名舉報湘雅二醫非法組織醫學生獲取、買賣人體器官。（圖翻攝自X平台）

羅帥宇到其他家醫院「提取器官」的錄音檔，乍聽還以為到菜市場買菜。（圖翻攝自老外看中國YT）

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