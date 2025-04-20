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    強行拆遷賠償未兌現還阻止上訪 中國廣東街道辦副書記當街被殺

    中國廣東省湛江市霞山區愛國街道辦公室黨工委副書記金曉華，在街頭遭村民以鋤頭活活打死。（圖擷自@LUOXIANGZY「X」帳號）

    中國廣東省湛江市霞山區愛國街道辦公室黨工委副書記金曉華，在街頭遭村民以鋤頭活活打死。（圖擷自@LUOXIANGZY「X」帳號）

    2025/04/20 16:40

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省湛江市特呈島多年前強行拆遷，村民拿不到說好的賠償後打算前往北京上訪（信訪，向政府部門反映冤情），孰料卻遭湛江市霞山區愛國街道辦公室黨工委副書記金曉華帶頭暴力攔截，如今傳出金曉華17日在辦公室外遭村民殺害。

    從目前在網路上瘋傳的影片可以看到，1名身穿白色上衣的男性村民，持著鋤頭對著倒地的金曉華頭部狠敲多次，現場民眾和身穿藍色制服的執法人員皆不敢上前阻止。

    中國微博消息顯示，愛國街道辦副書記金曉華，曾以暴力方式阻止特呈島居民上訪，甚至曾將人非法拘禁49天之久。17日當天，島上村民陳華里來到街道辦公室質問為何賠償問題一直沒解決，過程中爆發了衝突，陳華里隨即掄起鋤頭活活打死金曉華。

    微博文章指出，強行拆遷在中國所積累了不少矛盾，不知有多少人沒有拿到足額賠償、上訪時遭到暴力迫害甚至坐牢，金曉華當街被殺並不只是個人的死亡，而是敲響了社會的警鐘。

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