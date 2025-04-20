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    印度喀什米爾暴雨釀災！豪雨山崩奪3命 現場災情曝光

    印度查謨和喀什米爾邦拉姆班地區今晨遭遇豪雨引發的山崩災情，已造成3人死亡，並重創連接喀什米爾與印度其他地區的唯一全天候戰略通道。（圖翻攝自X/@NewIndianXpress）

    印度查謨和喀什米爾邦拉姆班地區今晨遭遇豪雨引發的山崩災情，已造成3人死亡，並重創連接喀什米爾與印度其他地區的唯一全天候戰略通道。（圖翻攝自X/@NewIndianXpress）

    2025/04/20 15:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度查謨和喀什米爾邦拉姆班地區今晨遭遇豪雨引發的山崩災情，已造成3人死亡，並重創連接喀什米爾與印度其他地區的唯一全天候戰略通道。

    綜合外電報導，拉姆班地區的塞里巴格納村（Seri Bagna）爆發山洪，造成三人喪命。儘管當地持續降雨，警方仍冒險趕往災區，成功救出逾百名受困村民。在鄰近的達拉姆昆德村（Dharam Kund），也有約90至100名居民被安全撤離。塞里巴格納的搜救行動仍在進行。

    查謨斯利那加國家高速公路是通往喀什米爾的重要命脈，卻因納西里與巴尼哈爾之間多處出現山崩、土石流與落石而交通全面癱瘓。靠近潘提亞爾的一段路面亦被洪水沖毀，通行無法恢復。

    拉姆班副專員哈克（Baseer Ul Haq）指出，整夜豪雨導致山崩與洪水，摧毀大量不動產與車輛。官方數據顯示，過去兩天內，查謨地區已有五人死於與強降雨相關的災害。週六深夜，雷電襲擊雷阿西地區阿爾納斯村，造成一名婦女與另一名居民死亡，另有一人受傷。

    達拉姆昆德村災情尤為嚴重，突如其來的洪水毀損約40棟住宅，其中10棟全毀，多輛汽車亦被沖走。災難發生後，邦首席部長阿卜杜拉（Omar Abdullah）召開緊急會議以評估災情，聯邦部長辛格（Jitendra Singh）也讚揚地方政府即時應對，並承諾提供各項救援與財政協助。他表示：「整個拉姆班地區昨夜遭遇冰雹、山崩與強風重創，導致國道封閉，我們將動員一切資源協助災後重建。」

    當局呼籲民眾暫時避免通行受災路段，交通部門發言人強調，待天氣回穩並完成道路清理後，才會恢復通行。一位高級官員則指出，目前首要任務是保障民眾生命安全，後續將評估損失並提供必要援助。

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