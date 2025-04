印度喀什米爾暴雨釀災！豪雨山崩奪3命 現場災情曝光

2025/04/20 15:45

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度查謨和喀什米爾邦拉姆班地區今晨遭遇豪雨引發的山崩災情,已造成3人死亡,並重創連接喀什米爾與印度其他地區的唯一全天候戰略通道。

綜合外電報導,拉姆班地區的塞里巴格納村(Seri Bagna)爆發山洪,造成三人喪命。儘管當地持續降雨,警方仍冒險趕往災區,成功救出逾百名受困村民。在鄰近的達拉姆昆德村(Dharam Kund),也有約90至100名居民被安全撤離。塞里巴格納的搜救行動仍在進行。

查謨斯利那加國家高速公路是通往喀什米爾的重要命脈,卻因納西里與巴尼哈爾之間多處出現山崩、土石流與落石而交通全面癱瘓。靠近潘提亞爾的一段路面亦被洪水沖毀,通行無法恢復。

拉姆班副專員哈克(Baseer Ul Haq)指出,整夜豪雨導致山崩與洪水,摧毀大量不動產與車輛。官方數據顯示,過去兩天內,查謨地區已有五人死於與強降雨相關的災害。週六深夜,雷電襲擊雷阿西地區阿爾納斯村,造成一名婦女與另一名居民死亡,另有一人受傷。

達拉姆昆德村災情尤為嚴重,突如其來的洪水毀損約40棟住宅,其中10棟全毀,多輛汽車亦被沖走。災難發生後,邦首席部長阿卜杜拉(Omar Abdullah)召開緊急會議以評估災情,聯邦部長辛格(Jitendra Singh)也讚揚地方政府即時應對,並承諾提供各項救援與財政協助。他表示:「整個拉姆班地區昨夜遭遇冰雹、山崩與強風重創,導致國道封閉,我們將動員一切資源協助災後重建。」

當局呼籲民眾暫時避免通行受災路段,交通部門發言人強調,待天氣回穩並完成道路清理後,才會恢復通行。一位高級官員則指出,目前首要任務是保障民眾生命安全,後續將評估損失並提供必要援助。

Ramban, Jammu and Kashmir: Heavy rains triggered a flash flood as water from a nallah entered a village near the Chenab River in Dharamkund. Ten houses were fully damaged, and 25–30 houses were partially affected. Around 90–100 people trapped in the area were safely rescued by… pic.twitter.com/sFOKZm9eQ2